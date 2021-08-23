https://tr.sputniknews.com/20210823/israilde-7-devlet-hastanesi-yeni-kovid-19-hastasi-kabul-etmeyecek-1048241597.html

İsrail'de 7 devlet hastanesi, yeni Kovid-19 hastası kabul etmeyeceklerini açıkladı

İsrail'de 7 devlet hastanesi, yeni Kovid-19 hastası kabul etmeyeceklerini açıkladı

İsrail'in önde gelen 7 devlet hastanesinin müdürleri, fon ve personel eksiliği nedeniyle bugünden itibaren yeni Kovid-19 hastası almayacaklarını açıkladı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T06:41+0300

2021-08-23T06:41+0300

2021-08-23T06:40+0300

dünya

israil

hastane

koronavirüs

kovid-19

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İsrail'deki 7 devlet hastanesi, bütçe sıkıntısı ve personel yetersizliği nedeniyle bugünden itibaren yeni tip koronavirüs hastası kabul etmeyeceklerini duyurdu. Ülkenin önde gelen 7 devlet hastanesinin müdürleri, Kovid-19 salgını nedeniyle karşı karşıya oldukları sıkıntılara dikkati çekmek için dün akşam Batı Kudüs'teki Sağlık Bakanlığı binası önünde basın toplantısı düzenledi. Hastane müdürleri, fon ve personel eksiliği nedeniyle bugünden itibaren 7 devlet hastanesine yeni Kovid-19 hastası almayacaklarını belirtti. Batı Kudüs'te bulunan Sharee Zedek Hastanesi Müdürü Ofer Merin, hükümetin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği devlet hastanelerine yıl başından itibaren yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli yardım yapılmasını öngören anlaşmaya uymadığını söyledi. 'Ekipmanımız yok'Merin, mevcut durumda tedavilere devam edemeyeceklerini dile getirerek, "Ekipmanımız, araçlarımız yok, maaş ödeyemiyoruz. Vicdanımız bizi yarından itibaren Kovid-19 hastalarını tedavi etmeyi bırakmaya zorluyor" dedi. Delta varyantının etkisiyle İsrail'de Kovid-19 salgını yeniden hızla yayılmaya ve hastaneler üzerindeki yük giderek artmaya başladı. Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede haziran başında 200'e kadar düşen aktif Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 65 bin 780'e yükselmiş durumda. Ülkede vakaların artmasıyla haziranda 30'a kadar düşen ağır hasta sayısı 669'a çıkarken, salgın nedeniyle 6 bin 830 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 990 bini geçti.

https://tr.sputniknews.com/20210801/israil-son-kullanma-tarihi-dolacak-80-bin-koronavirus-asisini-imha-edecek-1045117213.html

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israil, hastane, koronavirüs, kovid-19