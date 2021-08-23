https://tr.sputniknews.com/20210823/istanbulda-iki-yasli-kisinin-tekmeli-yumruklu-sokak-kavgasi-kameraya-yansidi-1048248634.html

İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı

İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T12:34+0300

2021-08-23T12:34+0300

2021-08-23T12:34+0300

türkiye

istanbul

ümraniye

yumruk

kavga

yaşlı

tekme

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İstanbul Ümraniye’de, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu. Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.'Kavga da kısa sürdü, herkes dağıldı'Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı” diye konuştu.

türkiye

istanbul

ümraniye

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istanbul, ümraniye, yumruk, kavga, yaşlı, tekme