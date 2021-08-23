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İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı
İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı
İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T12:34+0300
2021-08-23T12:34+0300
türkiye
istanbul
ümraniye
yumruk
kavga
yaşlı
tekme
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İstanbul Ümraniye’de, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu. Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.'Kavga da kısa sürdü, herkes dağıldı'Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı” diye konuştu.
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istanbul, ümraniye, yumruk, kavga, yaşlı, tekme

İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı

12:34 23.08.2021
© İHAİstanbul Ümraniye’de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı.
İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı.
İstanbul Ümraniye’de, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu.
Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Kavga da kısa sürdü, herkes dağıldı'

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı” diye konuştu.
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