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https://tr.sputniknews.com/20210823/istanbulda-kamp-alaninda-cikan-yangin-sonduruldu-1048241199.html
İstanbul'da kamp alanında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da kamp alanında çıkan yangın söndürüldü
Şile'de kamp alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T06:15+0300
2021-08-23T06:15+0300
2021-08-23T06:14+0300
yaşam
yangın
şile
müdahale
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Alınan bilgiye göre, Akçakese Mahallesi Akçakese Caddesi'ndeki kamp alanında bulunan bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ağaçlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye görevlilerince çalışma başlatıldı.Ekiplerce, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210821/yenicede-cikan-yanginda-hayvanlar-telef-oldu--1048215412.html
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yangın, şile, müdahale
İstanbul'da kamp alanında çıkan yangın söndürüldü
Şile'de kamp alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akçakese Mahallesi Akçakese Caddesi'ndeki
kamp alanında bulunan bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine
jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaçlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye görevlilerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce,
ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.