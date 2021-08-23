https://tr.sputniknews.com/20210823/istanbulda-kamp-alaninda-cikan-yangin-sonduruldu-1048241199.html

İstanbul'da kamp alanında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da kamp alanında çıkan yangın söndürüldü

Şile'de kamp alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T06:15+0300

2021-08-23T06:15+0300

2021-08-23T06:14+0300

yaşam

yangın

şile

müdahale

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Alınan bilgiye göre, Akçakese Mahallesi Akçakese Caddesi'ndeki kamp alanında bulunan bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ağaçlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye görevlilerince çalışma başlatıldı.Ekiplerce, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210821/yenicede-cikan-yanginda-hayvanlar-telef-oldu--1048215412.html

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yangın, şile, müdahale