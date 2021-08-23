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İsveç'in antrenörü, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımından övgüyle bahsetti
İsveç'in antrenörü, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımından övgüyle bahsetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 3-0 mağlup olan İsveç Milli Takımı'nın antrenörü, takımını motive ederken Türkiye'nin A Milli Voleybol Takımı'nı övdü. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:08+0300
2021-08-23T16:08+0300
yaşam
isveç
voleybol
kadın
antrenör
övgü
maç
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçında İsveç'i 3-0 yenerken İsveç Milli Takımı antrenörü kendi oyuncularına "Her zaman böyle bir takıma karşı oynama şansımız yok. Oynayın ve tecrübe kazanın. Pozitif ve agresif olun" ifadelerini kullanarak bir konuşma yaptı.Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya ve Ukrayna'nın ardından bir galibiyete daha imza atarak grubunda 3'te 3 yaptı.D Grubu'nda turnuvanın ilk maçında Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı 3-0 yenen A Milli Voleybol Takımı, İsveç karşısında da es vermedi. A Milli Voleybol Takımı büyük bir çekişmeye sahne olan ilk set dışında rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
https://tr.sputniknews.com/20210822/turk-a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-isveci-3-0-yendi-1048234310.html
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isveç, voleybol, kadın, antrenör, övgü, maç, türkiye a milli kadın voleybol takımı

İsveç'in antrenörü, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımından övgüyle bahsetti

16:08 23.08.2021
© AAA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 3-0 mağlup olan İsveç Milli Takımı'nın antrenörü, takımını motive ederken Türkiye'nin A Milli Voleybol Takımı'nı övdü.
Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçında İsveç'i 3-0 yenerken İsveç Milli Takımı antrenörü kendi oyuncularına "Her zaman böyle bir takıma karşı oynama şansımız yok. Oynayın ve tecrübe kazanın. Pozitif ve agresif olun" ifadelerini kullanarak bir konuşma yaptı.
Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya ve Ukrayna'nın ardından bir galibiyete daha imza atarak grubunda 3'te 3 yaptı.
D Grubu'nda turnuvanın ilk maçında Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı 3-0 yenen A Milli Voleybol Takımı, İsveç karşısında da es vermedi. A Milli Voleybol Takımı büyük bir çekişmeye sahne olan ilk set dışında rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
DÜNYA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
Dün, 19:12
Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
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