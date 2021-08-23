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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kabil-havalimanindaki-catismada-bir-afgan-guvenlik-gorevlisi-yasamini-yitirdi-1048252107.html
Kabil Havalimanı’ndaki çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
Kabil Havalimanı’ndaki çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı. Afgan güvenlik güçleri ile kim oldukları... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T14:17+0300
2021-08-23T14:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
almanya
afganistan
taliban
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Alman ordusu Twitter üstünden yaptığı açıklamada, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını kaydetti.Alman ordusu yetkilileri, çatışmaya ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğunu, Alman askerlerinden yaralanan olmadığını belirtti.Kabil Havalimanı’nın kuzey kapısında yaşandığı belirtilen çatışmaya karışan saldırganların kim olduğu bilinmiyor. Havalimanının dışındaki alanlarda kontrolü elinde bulunduran Taliban güçleri şimdiye dek NATO güçlerine ya da Afgan askerlerine ateş açmadı.Kabil Havalimanı’nda bu sabah yaşanan çatışma, burada dün meydana gelen izdihamda en az yedi Afgan'ın yaşamını yitirmesini izledi. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği geçen haftadan beri binlerce Afgan ülkelerinden ayrılabilmek için Kabil Havalimanı’na akın ediyor.
almanya
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, almanya, afganistan, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Kabil Havalimanı’ndaki çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

14:17 23.08.2021
© AFP 2021 / -Kabil Havalimanında tahliye operasyonu
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / -
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Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı. Afgan güvenlik güçleri ile kim oldukları bilinmeyen saldırganlar arasında yaşanan çatışmada üç Afganın da yaralandığı belirtildi.
Alman ordusu Twitter üstünden yaptığı açıklamada, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını kaydetti.
Alman ordusu yetkilileri, çatışmaya ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğunu, Alman askerlerinden yaralanan olmadığını belirtti.
Kabil Havalimanı’nın kuzey kapısında yaşandığı belirtilen çatışmaya karışan saldırganların kim olduğu bilinmiyor. Havalimanının dışındaki alanlarda kontrolü elinde bulunduran Taliban güçleri şimdiye dek NATO güçlerine ya da Afgan askerlerine ateş açmadı.
Kabil Havalimanı’nda bu sabah yaşanan çatışma, burada dün meydana gelen izdihamda en az yedi Afgan'ın yaşamını yitirmesini izledi. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği geçen haftadan beri binlerce Afgan ülkelerinden ayrılabilmek için Kabil Havalimanı’na akın ediyor.
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