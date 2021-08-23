Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Kabil Havalimanı’ndaki çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
© AFP 2021 / -Kabil Havalimanında tahliye operasyonu
© AFP 2021 / -
Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı. Afgan güvenlik güçleri ile kim oldukları bilinmeyen saldırganlar arasında yaşanan çatışmada üç Afganın da yaralandığı belirtildi.
Alman ordusu Twitter üstünden yaptığı açıklamada, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını kaydetti.
Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA— Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021
Alman ordusu yetkilileri, çatışmaya ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğunu, Alman askerlerinden yaralanan olmadığını belirtti.
Kabil Havalimanı’nın kuzey kapısında yaşandığı belirtilen çatışmaya karışan saldırganların kim olduğu bilinmiyor. Havalimanının dışındaki alanlarda kontrolü elinde bulunduran Taliban güçleri şimdiye dek NATO güçlerine ya da Afgan askerlerine ateş açmadı.
Kabil Havalimanı’nda bu sabah yaşanan çatışma, burada dün meydana gelen izdihamda en az yedi Afgan'ın yaşamını yitirmesini izledi. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği geçen haftadan beri binlerce Afgan ülkelerinden ayrılabilmek için Kabil Havalimanı’na akın ediyor.