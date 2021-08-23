https://tr.sputniknews.com/20210823/kabil-havalimanindaki-catismada-bir-afgan-guvenlik-gorevlisi-yasamini-yitirdi-1048252107.html

Kabil Havalimanı’ndaki çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Kabil Havalimanı’ndaki çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı. Afgan güvenlik güçleri ile kim oldukları... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:17+0300

2021-08-23T14:17+0300

2021-08-23T14:17+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

almanya

afganistan

taliban

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Alman ordusu Twitter üstünden yaptığı açıklamada, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı'nda bu sabah çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını kaydetti.Alman ordusu yetkilileri, çatışmaya ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğunu, Alman askerlerinden yaralanan olmadığını belirtti.Kabil Havalimanı’nın kuzey kapısında yaşandığı belirtilen çatışmaya karışan saldırganların kim olduğu bilinmiyor. Havalimanının dışındaki alanlarda kontrolü elinde bulunduran Taliban güçleri şimdiye dek NATO güçlerine ya da Afgan askerlerine ateş açmadı.Kabil Havalimanı’nda bu sabah yaşanan çatışma, burada dün meydana gelen izdihamda en az yedi Afgan'ın yaşamını yitirmesini izledi. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği geçen haftadan beri binlerce Afgan ülkelerinden ayrılabilmek için Kabil Havalimanı’na akın ediyor.

almanya

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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abd, almanya, afganistan, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı