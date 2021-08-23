https://tr.sputniknews.com/20210823/kadinlar-afganistan-baskonsoloslugu-onune-mor-celenk-birakti-1048243539.html

Kadınlar Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

Kadınlar Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

Kadınlar, 'Afgan kadınları yalnız değildir' diyerek Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından konsolosluk önüne mor... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T09:39+0300

2021-08-23T09:39+0300

2021-08-23T09:39+0300

türkiye

afganistan

kadın cinayetlerini durduracağız platformu

eylem

açıklama

fidan ataselim

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, 'Afganistanlı Kadınlar Asla Yalnız Yürümeyecek' yazılı dövizler açarak dün Beşiktaş'taki Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Grup üyeleri 'Taliban ve destekçileri yeryüzünden silinecek, kadınlar laiklikle yaşayacak' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.Grup adına basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim "Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi ardında yaşananları gazetelerde, internetten Afganistanlı kadınların anlattıklarından görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Kendilerini yalnız hisseden, onların görünmediğini düşünen başta Afganistan'da yaşayan bütün kadınlara asla yalnız olmadıklarını söylemek istiyoruz" dedi.

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afganistan, kadın cinayetlerini durduracağız platformu, eylem, açıklama, fidan ataselim