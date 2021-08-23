Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kazdaglarinda-orman-yangini-1048245697.html
Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T11:01+0300
2021-08-23T11:01+0300
2021-08-23T11:01+0300
türkiye
orman yangını
orman
kaz dağları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048245656_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fc5c4f6c6265ed46e7edcc27ad8eba26.jpg
Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.
türkiye
kaz dağları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048245656_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_6654477c5d65ff5b9683933554fe58ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
orman yangını, orman, kaz dağları
Kazdağları'nda orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki
ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3
helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.
Yerleşim alanlarına uzak ancak
kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.
SPUTNİK TÜRKİYE'ye kayıt olun ve sohbet odamızda son haberleri yorumlayın
Kaydol