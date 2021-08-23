https://tr.sputniknews.com/20210823/kazdaglarinda-orman-yangini-1048245697.html

Kazdağları'nda orman yangını

Kazdağları'nda orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T11:01+0300

2021-08-23T11:01+0300

2021-08-23T11:01+0300

türkiye

orman yangını

orman

kaz dağları

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Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

türkiye

kaz dağları

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2021

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orman yangını, orman, kaz dağları