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Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T11:01+0300
2021-08-23T11:01+0300
türkiye
orman yangını
orman
kaz dağları
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Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.
türkiye
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orman yangını, orman, kaz dağları

Kazdağları'nda orman yangını

11:01 23.08.2021
© AAKazdağları'nda çıkan orman yangını
Kazdağları'nda çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.
Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.
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