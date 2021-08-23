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Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı
Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı
Kazdağları'nda orman yangınında dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T22:16+0300
2021-08-23T22:16+0300
2021-08-23T22:20+0300
yaşam
saldırı
yangın
ayı
kazdağları
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda orman yangınında bir ayı dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.Yaralanan 28 yaşındaki Özkan Kaya isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangına müdahale ise devam ediyor.
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saldırı, yangın, ayı, kazdağları
Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı 22:16 23.08.2021 (güncellendi: 22:20 23.08.2021)
Kazdağları'nda orman yangınında dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde,
Kazdağları'nda orman yangınında
bir ayı dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.
Yaralanan
28 yaşındaki Özkan Kaya isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangına müdahale ise devam ediyor.