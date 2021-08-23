https://tr.sputniknews.com/20210823/kazdaglarindaki-yangin-sondurme-calismalarina-katilan-gonullu-ayi-saldirisina-ugradi-1048267012.html

Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı

Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı

Kazdağları'nda orman yangınında dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T22:16+0300

2021-08-23T22:16+0300

2021-08-23T22:20+0300

yaşam

saldırı

yangın

ayı

kazdağları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048266784_10:0:1014:565_1920x0_80_0_0_d26c1dedb22035488bf1e79d941933a5.jpg

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda orman yangınında bir ayı dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.Yaralanan 28 yaşındaki Özkan Kaya isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangına müdahale ise devam ediyor.

kazdağları

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, yangın, ayı, kazdağları