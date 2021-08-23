Kepçe operatörü damat, iş makinelerinden oluşan düğün konvoyu kurdu

Akhisar ilçesinde kepçe (iş makinesi) operatörlüğü yapan Okan Uslu’nun düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu. Dünya evine giren Okan ve Sinem çiftinin düğün konvoyu, damadın arkadaşlarına ait 11 kepçeden oluştu. Damat Okan Uslu, düğününün farklı olması için arkadaşlarıyla 11 kepçeyi süsleyerek gelini almaya gitti. Gelin ve damat, kepçe konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde kornalarla tur attı. İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise konvoya alkışlarla destek verdi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde kepçe operatörü olan damat, 11 kepçeden oluşan düğün konvoyuyla gelin aldı.
Akhisar ilçesinde kepçe (iş makinesi) operatörlüğü yapan Okan Uslu’nun düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu.
Dünya evine giren Okan ve Sinem çiftinin düğün konvoyu, damadın arkadaşlarına ait 11 kepçeden oluştu. Damat Okan Uslu, düğününün farklı olması için arkadaşlarıyla 11 kepçeyi süsleyerek gelini almaya gitti.
Gelin ve damat, kepçe konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde kornalarla tur attı. İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise konvoya alkışlarla destek verdi.