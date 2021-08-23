Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kirim-platformu-bumerang-etkisi-yaratacak-katilanlar-kendi-baslarina-dert-acacak-1048250306.html
‘Kırım Platformu bumerang etkisi yaratacak, katılanlar kendi başlarına dert açacak’
‘Kırım Platformu bumerang etkisi yaratacak, katılanlar kendi başlarına dert açacak’
Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Ukrayna’da gerçekleştirilecek Kırım Platformu zirvesinin bumerang etkisi yaratarak... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T13:35+0300
2021-08-23T13:35+0300
dünya
abd
rusya
washington
georgiy muradov
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048184237_0:140:3001:1828_1920x0_80_0_0_2b504b5ad290dcf5e7ee36c32c4676b2.jpg
Sputnik’e konuşan Muradov, “Tarih bu tür maceraların kurbanlarının öncelikle de bunların yaratıcıları olduğunu gösteriyor. Kırım’ın ‘geri alınması’ fikri, bumerang etkisi yaratarak, bu fikri icat eden ve bu eylemi gerçekleştirmeye çalışanları vuracak” ifadelerini kullandı.Muradov, Rusya ve uluslararası toplumun Washington’ın Karadeniz bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan düşüncesiz ve küstahça provokasyonundan dolayı endişe duyduğunu kaydetti.Muradov, “Rusya’nın toprak bütünlüğüne el uzatmak suretiyle, NATO ülkelerini de yanlarına alarak Kievli milliyetçilerin eliyle Kırım üzerinden yeni bir kriz yaratma girişimi, ülkemizin karşıtlarının uluslararası ilişkilerde kalan tüm olumlu noktaları yok etmeye yönelik tehlikeli tutumunu sürdürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.Durumu ‘Pandora’nın Kutusu’ olarak nitelendiren Muradov, “Onu düşüncesizce açanlar, kendi ülkelerinin başına dert açıyor” dedi.Muradov, bu ülkelerin halihazırda birlik ve huzurlarını tehdit eden etnik ve mezhepsel çatışmalarla dolu olduğuna da dikkat çekti.Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.
rusya
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048184237_188:0:2811:1967_1920x0_80_0_0_e0048e0ff81f224440c3f53624907d4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, washington, georgiy muradov, kırım

‘Kırım Platformu bumerang etkisi yaratacak, katılanlar kendi başlarına dert açacak’

13:35 23.08.2021
© AFP 2021 / OLGA MALTSEVAKırım
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / OLGA MALTSEVA
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Ukrayna’da gerçekleştirilecek Kırım Platformu zirvesinin bumerang etkisi yaratarak katılımcıların kendileri için sorun oluşturacağını ifade etti.
Sputnik’e konuşan Muradov, “Tarih bu tür maceraların kurbanlarının öncelikle de bunların yaratıcıları olduğunu gösteriyor. Kırım’ın ‘geri alınması’ fikri, bumerang etkisi yaratarak, bu fikri icat eden ve bu eylemi gerçekleştirmeye çalışanları vuracak” ifadelerini kullandı.
Muradov, Rusya ve uluslararası toplumun Washington’ın Karadeniz bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan düşüncesiz ve küstahça provokasyonundan dolayı endişe duyduğunu kaydetti.
Muradov, “Rusya’nın toprak bütünlüğüne el uzatmak suretiyle, NATO ülkelerini de yanlarına alarak Kievli milliyetçilerin eliyle Kırım üzerinden yeni bir kriz yaratma girişimi, ülkemizin karşıtlarının uluslararası ilişkilerde kalan tüm olumlu noktaları yok etmeye yönelik tehlikeli tutumunu sürdürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Durumu ‘Pandora’nın Kutusu’ olarak nitelendiren Muradov, “Onu düşüncesizce açanlar, kendi ülkelerinin başına dert açıyor” dedi.
Muradov, bu ülkelerin halihazırda birlik ve huzurlarını tehdit eden etnik ve mezhepsel çatışmalarla dolu olduğuna da dikkat çekti.
Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.
012000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:58Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı
13:56'Üçüncü doz aşı, Delta varyantına karşı ciddi derecede bağışıklık sağlıyor'
13:55Mısır bugünden itibaren yerel olarak üretilen Sinovac aşısını piyasaya sürecek
13:47Rus Dışişleri: Afganistan’a asker göndermeyi planlamıyoruz
13:40Tayvanlıları laboratuvar faresine çevirmekle suçlanan yerli aşı, Devlet Başkanı Tsai'ye yapıldı
13:38Meteksan: ULAQ, göçmen botlarının tespitine yönelik olarak 7/24 Mavi Vatan’da görev alabilir
13:35‘Kırım Platformu bumerang etkisi yaratacak, katılanlar kendi başlarına dert açacak’
13:25Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi’nde donanma tatbikatı düzenleyecek
13:23WhatsApp'tan yıllar sonra tablet uygulaması: iOS Beta kullanılabilir
13:20Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı
13:19İzmir Tabip Odası: Kentte yeni varyant türleri saptandı
13:12175 koyun sulama kanalına düştü, 170'i boğuldu
13:07Sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması
12:58EPDK'dan akaryakıt bayilerine inceleme
12:56Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı
12:40Filipinler, Sputnik Light'a acil kullanım izni verdi
12:34İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı
12:31Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
12:27Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'
12:25Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a çağrı: 80 yaşını geçmiş tüm mahkumların cezasını ev hapsine çevirin