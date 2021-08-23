https://tr.sputniknews.com/20210823/kirim-platformu-bumerang-etkisi-yaratacak-katilanlar-kendi-baslarina-dert-acacak-1048250306.html

‘Kırım Platformu bumerang etkisi yaratacak, katılanlar kendi başlarına dert açacak’

‘Kırım Platformu bumerang etkisi yaratacak, katılanlar kendi başlarına dert açacak’

Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Ukrayna’da gerçekleştirilecek Kırım Platformu zirvesinin bumerang etkisi yaratarak... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:35+0300

2021-08-23T13:35+0300

2021-08-23T13:35+0300

dünya

abd

rusya

washington

georgiy muradov

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048184237_0:140:3001:1828_1920x0_80_0_0_2b504b5ad290dcf5e7ee36c32c4676b2.jpg

Sputnik’e konuşan Muradov, “Tarih bu tür maceraların kurbanlarının öncelikle de bunların yaratıcıları olduğunu gösteriyor. Kırım’ın ‘geri alınması’ fikri, bumerang etkisi yaratarak, bu fikri icat eden ve bu eylemi gerçekleştirmeye çalışanları vuracak” ifadelerini kullandı.Muradov, Rusya ve uluslararası toplumun Washington’ın Karadeniz bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan düşüncesiz ve küstahça provokasyonundan dolayı endişe duyduğunu kaydetti.Muradov, “Rusya’nın toprak bütünlüğüne el uzatmak suretiyle, NATO ülkelerini de yanlarına alarak Kievli milliyetçilerin eliyle Kırım üzerinden yeni bir kriz yaratma girişimi, ülkemizin karşıtlarının uluslararası ilişkilerde kalan tüm olumlu noktaları yok etmeye yönelik tehlikeli tutumunu sürdürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.Durumu ‘Pandora’nın Kutusu’ olarak nitelendiren Muradov, “Onu düşüncesizce açanlar, kendi ülkelerinin başına dert açıyor” dedi.Muradov, bu ülkelerin halihazırda birlik ve huzurlarını tehdit eden etnik ve mezhepsel çatışmalarla dolu olduğuna da dikkat çekti.Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.

rusya

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, washington, georgiy muradov, kırım