Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kopekbaliginin-uzerine-tukenmez-kalem-ile-isaret-birakti-atayrum-onu-denize-yine-geliy-1048248363.html
Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'
Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'
Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları ile diyaloğu görenleri güldürüyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T12:27+0300
2021-08-23T12:35+0300
yaşam
trabzon
balıkçı
diyalog
köpekbalığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048248181_0:117:500:398_1920x0_80_0_0_5a64d7e98a9fe3b81852a4ddcd778916.jpg
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, teknesi ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi.Bir süre sonra ağını denizden kaldırmaya başlayan Erçin, köpekbalığının ağa takıldığını fark etti. Köpekbalığını teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpekbalığını kurtararak tekrar denize bıraktı.Ağını çekmeye devam ederken tekrar köpekbalığının takıldığını gören Erçin bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı. O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpekbalığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı.‘Koçum benim bir daha gelirsen kızartıp yerim seni bak’Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçı, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenaluk yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Görüntülerde, köpekbalığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, şunları söyledi:‘Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı’Köpekbalıklarını tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, şöyle devam etti:10 gün boyunca her ağına köpekbalığı takıldığını vurgulayan Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için 'artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git' dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımızda 1-2 tane takılmaya başladı. Bizde dedik ki 'kardeşim artık daha gelme bizi bunalttın ağımızı yıpratıyorsun en son seni yiyeceğim' dedim. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpekbalığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpekbalığına Karadeniz’de hiç rastlamadım. Sadece ağlara takılırsa ağlara zarar verir onun dışında bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim" ifadelerini kullandı.
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048248181_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_f3c0511be49249f832245c3e1b45702c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon, balıkçı, diyalog, köpekbalığı

Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'

12:27 23.08.2021 (güncellendi: 12:35 23.08.2021)
© BEKİR KOCA - OZAN KÖSE-AW400211Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları
Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© BEKİR KOCA - OZAN KÖSE-AW400211
Abone ol
Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları ile diyaloğu görenleri güldürüyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, teknesi ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi.
Bir süre sonra ağını denizden kaldırmaya başlayan Erçin, köpekbalığının ağa takıldığını fark etti. Köpekbalığını teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpekbalığını kurtararak tekrar denize bıraktı.
Ağını çekmeye devam ederken tekrar köpekbalığının takıldığını gören Erçin bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı. O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpekbalığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı.

‘Koçum benim bir daha gelirsen kızartıp yerim seni bak’

Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçı, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenaluk yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Görüntülerde, köpekbalığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, şunları söyledi:

"Köpekbalığı yiyecek bizi. Ben sana gelme dedim. Koçum benim bir daha gelirsen kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir hiç darılıp gücenme. Ne burun var sende, aynı benzedi büyükbabamın burnuna. Sen yine geldin mi. Ben sana geçen gün demedim mi bizim ağa gelme. Özledin mi beni. Senin için bana bir daha gelirse sakın denize atma onu güzel yeniyor. Ne diyorsun yiyim mi seni. Seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Dediler senin için öldü, dedim ölmedi efsane geri döndü. Atıyım seni denize ama gelme. Bitsin aramızda samimiyetlik. Yüzde git oğlum daha gelme sakın.”

‘Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı’

Köpekbalıklarını tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, şöyle devam etti:
“Bu sene köpek balıkları biraz fazla galiba. İşin komik tarafı her akşam en az 3-4 tane ağlarımıza denk gelmesi. Onlar geldikçe ben bırakıyorum en son artık yeter daha gelmeyin dedim biraz komik olmaya başladı. Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı. Bu durumu arkadaşlarım kameraya aldı bizde sosyal medyadan paylaştık. Bizde gerçekten çok güldük. Dolayısıyla paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti bizi sevenler olsun. Dışarıdan çok güzel yorumlar aldık. Karadeniz balıkçısı olarak gerçekten bizi çok gururlandıran yorumlarda aldık. Geri bıraktığımız için çok teşekkürler aldık. Sonuçta yemediğimiz bir balık çeşidi. Aramızda güzel bir muhabbet oldu balıkçılık onların sayesinde güzel geçti.”
10 gün boyunca her ağına köpekbalığı takıldığını vurgulayan Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için 'artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git' dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımızda 1-2 tane takılmaya başladı. Bizde dedik ki 'kardeşim artık daha gelme bizi bunalttın ağımızı yıpratıyorsun en son seni yiyeceğim' dedim. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpekbalığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpekbalığına Karadeniz’de hiç rastlamadım. Sadece ağlara takılırsa ağlara zarar verir onun dışında bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim" ifadelerini kullandı.
411000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:34İstanbul'da iki yaşlı kişinin tekmeli yumruklu sokak kavgası kameraya yansıdı
12:31Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
12:27Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'
12:25Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a çağrı: 80 yaşını geçmiş tüm mahkumların cezasını ev hapsine çevirin
12:11ABD'nin Rhode Island eyaletinde kasırga nedeniyle 140 bin haneye elektrik verilemiyor
12:06Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir
12:05DGS’ye giren öğrenciler şartlı kayıt yaptırabilecek
11:57İsrail Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşısının 3. dozu 4 kat daha fazla koruma sağlıyor
11:48MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
11:40Taliban'dan 'kırmızı çizgi' uyarısı: 'ABD, işgali uzatırsa sonuçları olur'
11:37Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
11:25CNN: ABD, Kabil havalimanına kabul politikasını değiştiriyor
11:22PayPal, ABD'den sonra İngiltere'de de kripto para hizmetini başlattı
11:13Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
11:10Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu
11:07İletişim Başkanı Altun'dan Wallace'ın makalesiyle ilgili açıklama
11:01Kazdağları'nda orman yangını
10:57Suudi Arabistan'da bir grup, kanguru pişirip yedi
10:45Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası
10:30Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz