https://tr.sputniknews.com/20210823/kopekbaliginin-uzerine-tukenmez-kalem-ile-isaret-birakti-atayrum-onu-denize-yine-geliy-1048248363.html

Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'

Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı: 'Atayrum onu denize, yine geliy'

Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları ile diyaloğu görenleri güldürüyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T12:27+0300

2021-08-23T12:27+0300

2021-08-23T12:35+0300

yaşam

trabzon

balıkçı

diyalog

köpekbalığı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, teknesi ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi.Bir süre sonra ağını denizden kaldırmaya başlayan Erçin, köpekbalığının ağa takıldığını fark etti. Köpekbalığını teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpekbalığını kurtararak tekrar denize bıraktı.Ağını çekmeye devam ederken tekrar köpekbalığının takıldığını gören Erçin bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı. O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpekbalığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı.‘Koçum benim bir daha gelirsen kızartıp yerim seni bak’Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçı, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenaluk yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Görüntülerde, köpekbalığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, şunları söyledi:‘Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı’Köpekbalıklarını tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, şöyle devam etti:10 gün boyunca her ağına köpekbalığı takıldığını vurgulayan Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için 'artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git' dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımızda 1-2 tane takılmaya başladı. Bizde dedik ki 'kardeşim artık daha gelme bizi bunalttın ağımızı yıpratıyorsun en son seni yiyeceğim' dedim. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpekbalığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpekbalığına Karadeniz’de hiç rastlamadım. Sadece ağlara takılırsa ağlara zarar verir onun dışında bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim" ifadelerini kullandı.

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trabzon, balıkçı, diyalog, köpekbalığı