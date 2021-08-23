https://tr.sputniknews.com/20210823/kripto-para-piyasalarinda-son-durum-ne-1048242887.html

Kripto para piyasalarında son durum ne?

Kripto para piyasalarında son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin, Mayıs ayı ortalarından bu yana ilk kez 50 bin dolar seviyesini bu sabah geçti. Ethereum ise, 3 bin 342 dolara yükseldi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T09:13+0300

2021-08-23T09:13+0300

2021-08-23T09:15+0300

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Bitcoin, Asya piyasalarındaki işlemlerde 50 bin 328 dolara kadar yükseldi. Ethereum'un (ETH) fiyatı yüzde 2.6 yükselerek 3 bin 342 dolara yükseldi. Ripple'da (XRP) yüzde 0.6 artarak 1.24 dolara geldi. Dogecoin de artış gösteren para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyat yüzde 1.5 yükselerek 32 cente çıktı. NTV'nin haberine göre geçen hafta 50 bin dolar sınırına kadar yükselen fakat geçemeyen Bitcoin, bu sabahki işlemlerde 50 bin doları aştı. Bitcoin böylece Mayıs ayı ortalarından itibaren ilk kez bu seviyeyi geçmiş oldu. Bitcoin Nisan ayında 64 bin dolara ulaşıp rekor kırmasının ardından gelen satışlarla 30 bin doların altına kadar gerilemişti. Temmuz ayı ortalarından itibaren yaşanan yeni yükseliş dalgası ise kripto para birimini yeniden 50 bin doların üzerine taşıdı.

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2021

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dolar, bitcoin, dogecoin, ethereum, ripple