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https://tr.sputniknews.com/20210823/kuyumcunun-yuzune-tasla-vurup-altinlari-calan-zanli-tutuklandi------1048267602.html
Kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
Kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan zanlı, sevk edildiği adliyede... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T23:01+0300
2021-08-23T23:01+0300
2021-08-23T23:09+0300
yaşam
kuyumcu
hırsızlık
taş
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Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kuyumcunun çıkardığı altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki poşette bulunan parke taşını çıkararak kuyumcunun yüzüne vurdu. Daha sonra elindeki altınlarla dükkandan kaçan zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının S.G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası İstanbul’da yakalanan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklandı.
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kuyumcu, hırsızlık, taş
Kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı 23:01 23.08.2021 (güncellendi: 23:09 23.08.2021)
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kuyumcunun çıkardığı
altın bilezikleri
eline alan şahıs, diğer elindeki poşette bulunan
parke taşını çıkararak kuyumcunun yüzüne vurdu.
Daha sonra elindeki altınlarla dükkandan kaçan zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yaralanan
kuyumcu, hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının S.G. olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası İstanbul’da yakalanan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği
Kocaeli Adliyesi'nde tutuklandı.