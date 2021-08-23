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https://tr.sputniknews.com/20210823/lavrov-rusyanin-enerji-alaninda-yabanci-partnerlere-olan-guveni-zedelendi-1048262994.html
Lavrov: Rusya'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveni zedelendi
Lavrov: Rusya'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveni zedelendi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveninin zedelendiğini belirtti. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T19:25+0300
2021-08-23T19:25+0300
dünya
avrupa
rusya
sergey lavrov
ab
açıklama
dışişleri bakanı
enerji
rus dışişleri
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Macar Magyar Nemzet gazetesine demeç veren Lavrov, bazı Avrupalı ülkelerin enerji alanında attığı Rusya karşıtı adımları eleştirdi.Lavrov, "Güven konusu zor bir konu. Çok iyi bilirsiniz ki, güven yıllar boyunca inşa edilir ancak bir saat içinde yerle bir edilebilir. Sırası gelmişken, birçok Avrupa ülkesine olan güvenimiz ciddi şekilde zedelendi. Mayıs 2019'da AB, Üçüncü Enerji Paketi'nde özel olarak Kuzey Akım 2 projesine ilişkin düzenlemeler yaptı. Ana yatırımlar halihazırda yapılmış iken bu düzenlemeler geriye dönük olarak kabul edildi" dedi.Piyasa ilişkilerinin temel ilkelerinden biri olan iyi niyetli yatırımcının haklarının korunması ilkesinin darbe aldığının altını çizen Lavrov, "Elbette bu, partnerlerimize olan güvenimizi artırmadı" diye konuştu.Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımında dahli olan 2 Rus vatandaşı ile bir Rus gemisine yaptırım kararı alındığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com
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avrupa, rusya, sergey lavrov, ab, açıklama, dışişleri bakanı, enerji, rus dışişleri

Lavrov: Rusya'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveni zedelendi

19:25 23.08.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveninin zedelendiğini belirtti.
19:25
Macar Magyar Nemzet gazetesine demeç veren Lavrov, bazı Avrupalı ülkelerin enerji alanında attığı Rusya karşıtı adımları eleştirdi.

Lavrov, "Güven konusu zor bir konu. Çok iyi bilirsiniz ki, güven yıllar boyunca inşa edilir ancak bir saat içinde yerle bir edilebilir. Sırası gelmişken, birçok Avrupa ülkesine olan güvenimiz ciddi şekilde zedelendi. Mayıs 2019'da AB, Üçüncü Enerji Paketi'nde özel olarak Kuzey Akım 2 projesine ilişkin düzenlemeler yaptı. Ana yatırımlar halihazırda yapılmış iken bu düzenlemeler geriye dönük olarak kabul edildi" dedi.

Piyasa ilişkilerinin temel ilkelerinden biri olan iyi niyetli yatırımcının haklarının korunması ilkesinin darbe aldığının altını çizen Lavrov, "Elbette bu, partnerlerimize olan güvenimizi artırmadı" diye konuştu.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımında dahli olan 2 Rus vatandaşı ile bir Rus gemisine yaptırım kararı alındığını belirtmişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
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