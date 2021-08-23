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https://tr.sputniknews.com/20210823/manavgat-yanginina-iliskin-tutuklanan-zanlinin-agabeyi-bosbogazdir-alkol-alir-ben-yaptim-der-1048263375.html
Manavgat yangınına ilişkin tutuklanan zanlının ağabeyi: Boşboğazdır, alkol alır 'ben yaptım' der
Manavgat yangınına ilişkin tutuklanan zanlının ağabeyi: Boşboğazdır, alkol alır 'ben yaptım' der
Özlem T.’nin telefonundaki ses kaydıyla ihbar etmesi sonucu Manavgat'taki orman yangınına ilişkin olarak tutuklanan Ali Y.’nin ağabeyi Alaattin Y., “Kardeşim... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T19:41+0300
2021-08-23T19:41+0300
türkiye
antalya
orman yangını
manavgat
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Turizm kenti Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi çıkıp Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ali Y.’yi sevgilisi Özlem T.’nin ihbar ettiği belirtildi. Özlem T. ile söndürme çalışmaları devam ederken yaptığı bir telefon görüşmesinde, iddiaya göre, yangını kendisinin para karşılığında çıkardığını söyledi.Telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını alan Özlem T., 6 Ağustos'ta jandarmaya giderek ses kaydını paylaşıp ihbarda bulundu. Ali Y. gözaltına alındıktan sonra 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ihbarın detayları da ortaya çıktı. Ali Y., Özlem T. ile yaptığı telefon görüşmesinde detayları anlattı. Özlem T. ifadesinde şu bilgileri paylaştı:Ali Y.'nin madde bağımlısı olduğunu ifade eden Özlem T., “Ali, önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde, madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.Ali Y.'nin tutuklanmasının ardından üzüldüğünü belirten ağabeyi Alaattin Y., iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatan Alaattin Y., “Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" dedi.Akseki'nin Güneyyaka Mahallesi'nde oturan Alaattin Y., kardeşleriyle birlikte yangının devam ettiği günlerde söndürme çalışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.Bu arada, Alanya ilçesinde oturan Özlem T. şubat ayında, konakladığı barakayı yıkmak isteyen zabıta memurlarına kızdığı için Alanya Belediyesi'ne pompalı tüfekle gidip 2 zabıtayı yaralamıştı.
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antalya, orman yangını, manavgat

Manavgat yangınına ilişkin tutuklanan zanlının ağabeyi: Boşboğazdır, alkol alır 'ben yaptım' der

19:41 23.08.2021
© Mustafa ÇiftçiAntalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Mustafa Çiftçi
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Özlem T.’nin telefonundaki ses kaydıyla ihbar etmesi sonucu Manavgat'taki orman yangınına ilişkin olarak tutuklanan Ali Y.’nin ağabeyi Alaattin Y., “Kardeşim boşboğazdır. Alkol alır ve nerede bir gündem varsa 'ben yaptım' der. Dikkat çekmek için yapar" dedi.
Turizm kenti Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi çıkıp Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ali Y.’yi sevgilisi Özlem T.’nin ihbar ettiği belirtildi.
Özlem T. ile söndürme çalışmaları devam ederken yaptığı bir telefon görüşmesinde, iddiaya göre, yangını kendisinin para karşılığında çıkardığını söyledi.
Telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını alan Özlem T., 6 Ağustos'ta jandarmaya giderek ses kaydını paylaşıp ihbarda bulundu. Ali Y. gözaltına alındıktan sonra 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ihbarın detayları da ortaya çıktı. Ali Y., Özlem T. ile yaptığı telefon görüşmesinde detayları anlattı. Özlem T. ifadesinde şu bilgileri paylaştı:

“Ali, telefonla beni aramıştı, 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana, 'Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle' diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum' dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi."

Ali Y.'nin madde bağımlısı olduğunu ifade eden Özlem T., “Ali, önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde, madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Ali Y.'nin tutuklanmasının ardından üzüldüğünü belirten ağabeyi Alaattin Y., iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatan Alaattin Y., “Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" dedi.

Akseki'nin Güneyyaka Mahallesi'nde oturan Alaattin Y., kardeşleriyle birlikte yangının devam ettiği günlerde söndürme çalışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.
Bu arada, Alanya ilçesinde oturan Özlem T. şubat ayında, konakladığı barakayı yıkmak isteyen zabıta memurlarına kızdığı için Alanya Belediyesi'ne pompalı tüfekle gidip 2 zabıtayı yaralamıştı.
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