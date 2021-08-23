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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 37 kişi yaralandı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T11:13+0300
2021-08-23T11:13+0300
2021-08-23T11:21+0300
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mersin
silifke
kaza
otobüs
şarampol
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Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıktı.Devrildiği şarampolde park halindeki bir minibüse de çarpan otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.
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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı 11:13 23.08.2021 (güncellendi: 11:21 23.08.2021)
Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 37 kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıktı.
Devrildiği şarampolde park
halindeki
bir minibüse de çarpan otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla
Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.