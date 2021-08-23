Meteksan: ULAQ, göçmen botlarının tespitine yönelik olarak 7/24 Mavi Vatan’da görev alabilir

Hem Savunma Sanayii Başkanlığımızla hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Envantere alınması konusunda net bir tarih yok. Ama bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim atış testlerimize özellikle yabancı heyetler de iştirak etmişti. Arkasından, basında çıkan haberlerin etkisiyle dünyadan çok fazla ilgi var. Bunlar tabii, çok hem maliyet-etkin sistemler, çok da yenilikçi teknolojiler barındırıyor. Bu yüzden aslında insansız olmalarından dolayı deniz kuvvetlerinin de maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilecek sistemler. Şu anda yaklaşık 10’a yakın ülkeyle görüşmelerimiz başladı. Herhalde önümüzdeki sene içerisinde bir ihracat haberi vermeyi planlıyoruz. Özellikle Asya, Ortadoğu ve Körfez coğrafyasından ilgi var.