https://tr.sputniknews.com/20210823/meteksan-ulaq-gocmen-botlarinin-tespitine-yonelik-olarak-724-mavi-vatanda-gorev-alabilir-1048250458.html
Meteksan: ULAQ, göçmen botlarının tespitine yönelik olarak 7/24 Mavi Vatan’da görev alabilir
Meteksan: ULAQ, göçmen botlarının tespitine yönelik olarak 7/24 Mavi Vatan’da görev alabilir
Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaşanan göçmen geçişlerini engellemek için bir adım daha atıldı. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ (İDA), üzerindeki... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T13:38+0300
2021-08-23T13:38+0300
2021-08-23T13:38+0300
savunma
idef
deniz kuvvetleri
deniz
savunma sanayii başkanlığı
mavi vatan
ulaq
meteksan
meteksan savunma
idef 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1043796292_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9fec57933c5ee06f89ac851f0aa57dfe.jpg
Sputnik’in medya partnerliğini üstlendiği 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21 tamamlandı. Fuarın katılımcılarından Meteksan Savunma’nın Uluslararası Satış, Pazarlama ve Kurumsal İtibar Direktörü Burak Akbaş, fuarda, Sputnik’e, ULAQ İnsansız Deniz Aracı’nın (İDA) detaylarını anlattı.Akbaş, “ULAQ’ın atış testleri tamamlandı, deniz testleri de tamamlanmıştı. Aslında şu an sistem, mevcut konfigürasyon kullanıma hazır. Satılabilir bir ürün olarak değerlendirebiliriz” bilgisini verdi ve şunları ekledi:‘Tamamen otonom çalışabilen bir sistem’“Bu tamamen otonom çalışabilen bir sistem. İçerisinde çok ciddi bir yapay zeka algoritmaları barındırıyor” diyen Akbaş, bu sistemin düzensiz göçe karşı nasıl kullanılabileceğini ise şöyle anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20210531/turkiyenin-ilk-sidasi-ulaQ-mavi-vatanin-korunmasinda-hangi-gorevleri-ustlenecek-1044621979.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1043796292_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_9778d0a86a842c2f9822d9c50a873b5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
idef, deniz kuvvetleri, deniz, savunma sanayii başkanlığı, mavi vatan, ulaq, meteksan, meteksan savunma, idef 2021, savunma sanayi
Meteksan: ULAQ, göçmen botlarının tespitine yönelik olarak 7/24 Mavi Vatan’da görev alabilir
Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaşanan göçmen geçişlerini engellemek için bir adım daha atıldı. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ (İDA), üzerindeki kamera ve sensörlerle bu konuda da önemli bir çözüm sunacak.
Sputnik’in
medya partnerliğini üstlendiği 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21
tamamlandı. Fuarın katılımcılarından Meteksan Savunma’nın Uluslararası Satış, Pazarlama ve Kurumsal İtibar Direktörü Burak Akbaş
, fuarda, Sputnik’e, ULAQ İnsansız Deniz Aracı’nın (İDA)
detaylarını anlattı.
Akbaş, “ULAQ’ın atış testleri tamamlandı, deniz testleri de tamamlanmıştı. Aslında şu an sistem, mevcut konfigürasyon kullanıma hazır. Satılabilir bir ürün olarak değerlendirebiliriz”
bilgisini verdi ve şunları ekledi:
Hem Savunma Sanayii Başkanlığımızla hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Envantere alınması konusunda net bir tarih yok. Ama bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim atış testlerimize özellikle yabancı heyetler de iştirak etmişti. Arkasından, basında çıkan haberlerin etkisiyle dünyadan çok fazla ilgi var. Bunlar tabii, çok hem maliyet-etkin sistemler, çok da yenilikçi teknolojiler barındırıyor. Bu yüzden aslında insansız olmalarından dolayı deniz kuvvetlerinin de maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilecek sistemler. Şu anda yaklaşık 10’a yakın ülkeyle görüşmelerimiz başladı. Herhalde önümüzdeki sene içerisinde bir ihracat haberi vermeyi planlıyoruz. Özellikle Asya, Ortadoğu ve Körfez coğrafyasından ilgi var.
‘Tamamen otonom çalışabilen bir sistem’
“Bu tamamen otonom çalışabilen bir sistem. İçerisinde çok ciddi bir yapay zeka algoritmaları barındırıyor”
diyen Akbaş, bu sistemin düzensiz göçe
karşı nasıl kullanılabileceğini ise şöyle anlattı:
ULAQ’ın üzerinde çok önemli keşif gözetleme, sensör sistemleri var. Zaten bunları biz ilk prototipte de göstermiştik. Üzerindeki silah sistemleri olsun, keşif gözetleme sistemleri olsun hem Mavi Vatan’ın korunması hem de göçmen botlarının tespitine yönelik olarak ULAQ’ın 7/24 denizlerde görev alabileceğini düşünüyoruz. Kullanıcı sisteme belirli noktalar belirliyor. Bu noktalarda kendisi otonom olarak sürekli bir şekilde, yakıt limitleri içerisinde, geziyor, keşif gözetleme yapıyor. Denizde eğer bir durum tespit ederse, bunun bilgisini operatöre, karadaki istasyona aktarabiliyor.