https://tr.sputniknews.com/20210823/misir-bugunden-itibaren-yerel-olarak-uretilen-sinovac-asini-piyasaya-surecek--1048251095.html

Mısır bugünden itibaren yerel olarak üretilen Sinovac aşısını piyasaya sürecek

Mısır bugünden itibaren yerel olarak üretilen Sinovac aşısını piyasaya sürecek

Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayid, yerel olarak üretilen Sinovac aşısını bugünden itibaren sağlık merkezlerine dağıtılacağını belirtti. Bakan Zayid, Mısır’ın... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:55+0300

2021-08-23T13:55+0300

2021-08-23T14:08+0300

koronavirüs

afrika

mısır

pfizer

sputnik v

sinovac

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Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayid, dün yaptığı açıklamada, yerel olarak imal edilen Çinli şirket Sinovac’ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını en geç bugünden itibaren sağlık merkezlerine dağıtılmaya başlanacağını belirterek, aylık olarak 15 ila 18.5 milyon arasında doz aşı üreteceklerini açıkladı.Zayid, ayrıca, Eylül ayında da 5.2 milyon doz Pfizer ve Moderna aşısı teslim alacağını söyledi.Mısır, Afrika kıtasının ihtiyaçlarını karşılamak için yıllık olarak milyonlarca doz Sinovac ve Sputnik V aşısını üretmeye planlıyor.Bakan Zayid, daha önce yaptığı açıklamada, yıllık olarak 80 milyon doz aşı üretmeye planladıklarını duyurmuştu.

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afrika, mısır, pfizer, sputnik v, sinovac