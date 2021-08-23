https://tr.sputniknews.com/20210823/misir-refah-sinir-kapisini-kapatti-1048240670.html

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacağını duyurdu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T05:52+0300

2021-08-23T05:52+0300

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mısır

filistin

kapatma

refah sınır kapısı

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Mısır İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır makamları bize, Refah Sınır Kapısının pazartesi günü çift yönlü kapatılacağını iletti" ifadesini kullandı. Buzum, sınır kapısını kapatma kararının sebebi ya da kaç günlüğüne kapatılacağına ilişkin bilgi vermedi. Mısır yönetiminden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış olacak. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

https://tr.sputniknews.com/20180826/refah-sinir-kapisi-bugun-aciliyor-1034897655.html

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mısır, filistin, kapatma, refah sınır kapısı