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New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
ABD'nin New York şehrinde okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunlu hale getirildi 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T20:37+0300
2021-08-23T20:37+0300
koronavirüs
new york
amerika
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu.Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı.New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül’de okula başlayacak.
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new york, amerika, aşılama

New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

20:37 23.08.2021
© REUTERS / Mariana GreifPfizer - koronavirüs aşısı - aşılama
Pfizer - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Mariana Greif
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ABD'nin New York şehrinde okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunlu hale getirildi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu.
Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.
Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı.
New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül’de okula başlayacak.
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