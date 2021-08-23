https://tr.sputniknews.com/20210823/nijeryada-silahli-saldirida-4-kisi-oldu-50-kisi-kacirildi-1048265684.html

Nijerya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Nijerya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T21:21+0300

2021-08-23T21:21+0300

2021-08-23T21:21+0300

dünya

nijerya

silahlı saldırı

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Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, Nijerya Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dün gece çok sayıda motosikletli silahlı kişinin eyaletin Goran Namaye bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.Shehu, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin kaçırıldığını ifade etti.Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Shehu, kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi.Silahlı kişiler, geçen hafta Zamfara eyaletine bağlı Rini bölgesinde düzenlediği saldırıda en az 60 kişiyi kaçırmıştı.Otlak kavgasıDevlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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nijerya, silahlı saldırı