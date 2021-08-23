Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/nijeryada-silahli-saldirilarda-23-kisi-hayatini-kaybetti-1048239197.html
Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina ve Kaduna eyaletlerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 23 kişi yaşamı yitirdi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T03:04+0300
2021-08-23T03:04+0300
dünya
nijerya
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044699602_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_39ab6836534efaf6b6ce03ceee272ef7.jpg
Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Basari bölgesindeki Duba köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.İsa, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Zangon Kataf bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.Aruwan, eyalette silahlı kişilerin rehin aldığı 12 kişinin de ordu tarafından kurtarıldığını ifade etti.Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044699602_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_81f0f8482861e112fd99039e01b6008b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, silahlı saldırı

Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

03:04 23.08.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEINijerya- Motosiklet
Nijerya- Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
Abone ol
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina ve Kaduna eyaletlerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 23 kişi yaşamı yitirdi.
Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Basari bölgesindeki Duba köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.
İsa, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Zangon Kataf bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Aruwan, eyalette silahlı kişilerin rehin aldığı 12 kişinin de ordu tarafından kurtarıldığını ifade etti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:04Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
02:44Eğirdir Gölü'nde çekilme 50 metreyi aştı
01:51Birleşik Arap Emirlikleri, kara para ile mücadele için özel mahkeme kurdu
01:34Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
01:27Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi
00:58Hizbullah'tan hükümete, 'Lübnan karasularında petrol aramak için İran firmasıyla çalışma' önerisi
00:34Otobüste maske takmayı reddeden kadın, şoför ve yolcularla tartıştı
00:14Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış
DünABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Çok sayıda ülkenin lideriyle birlikte çalışıyoruz
Dünİran’ın yeni Dışişleri Bakan Adayı: Dışişleri artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacak
DünHenri Kasırgası, ABD’ye tropikal fırtına olarak ulaştı
DünDışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir
DünKılıçdaroğlu: İngiltere'ye sesleniyorum, kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz
DünEsenyurt'ta sosyal medya için video çekerken çatıdan düşen Kübra Doğan'ın cenazesi toprağa verildi
DünTunus Cumhurbaşkanı Said: Geri dönüşe imkan yok
DünTrump, Biden’ı Afganistan’da kendi çekilme planını izlememekle suçladı: En büyük dış politika utancı
DünVan'da 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
DünCHP'li Ağbaba: Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi
DünKazada iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Hançerli İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
DünMersin Valiliği'nden açıklama: Görevli memurlar hakkında yasal işlem başlatıldı