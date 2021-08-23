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YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusu
YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusu
Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalında paylaştığı ve tartışma yaratan videosuyla ilgili bir grup vatandaş suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:35+0300
2021-08-23T16:39+0300
yaşam
suç duyurusu
tepki
afgan sığınmacı
youtube
oğuzhan uğur
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YouTube kanalında gündeme dair yorumlar yapan Oğuzhan Uğur’un yeni sezon tanıtımı tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada gördüğü tepki sonrasında açıklama yapan Uğur, “Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz teki, ‘din düşmanlığı’ olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata” dedi.‘İnsanlık suçu’Milliyet’ten Damla Güler’in aktardığına göre, paylaşılan videonun ardından vatandaşlar Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusundan bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Oğuzhan Uğur’un, insanlık suçu işlediği iddia edilerek, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama’ suçundan cezalandırılması talep edildi.‘Yaptığınız alenen ırkçılık, aşağılamak ve tahrik etmek’Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Hasret Yıldırım, Oğuzhan Uğur’un yaptığı açıklama ile özrünün üzerine daha büyük bir kabahat işlediğini söyleyerek, “Videodaki kıyafetler, şahısların duruşları tamamıyla İslam’ı teslim etmektedir” dedi.Videoda Müslümanların aciz, muhtaç, ellerinde silahlı ve sapık bir şekilde gösterildiğini iddia eden Yıldırım, “Biz bundan sonra bu işi öğrendik. Bundan sonra kanuni haklarımızı kanun çerçevesinde sizden hesap soracağız ve siz bu hesabı vereceksiniz” dedi.Oğuzhan Uğur’un ırkçılık yaptığını söyleyen Yıldırım, “Her yaptığınız rezillikte bunun adı fikir hürriyeti oluyor. Ancak sizin yaptığınız alenen ırkçılık, aşağılamak ve tahrik etmek” dedi.
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suç duyurusu, tepki, afgan sığınmacı, youtube, oğuzhan uğur

YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusu

16:35 23.08.2021 (güncellendi: 16:39 23.08.2021)
© Fotoğraf : Instagram/Oğuzhan UğurOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Fotoğraf : Instagram/Oğuzhan Uğur
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Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalında paylaştığı ve tartışma yaratan videosuyla ilgili bir grup vatandaş suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Oğuzhan Uğuz’un insanlık suçu işlediği iddia edildi.
YouTube kanalında gündeme dair yorumlar yapan Oğuzhan Uğur’un yeni sezon tanıtımı tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada gördüğü tepki sonrasında açıklama yapan Uğur, “Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz teki, ‘din düşmanlığı’ olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata dedi.

‘İnsanlık suçu’

Milliyet’ten Damla Güler’in aktardığına göre, paylaşılan videonun ardından vatandaşlar Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusundan bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Oğuzhan Uğur’un, insanlık suçu işlediği iddia edilerek, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

‘Yaptığınız alenen ırkçılık, aşağılamak ve tahrik etmek’

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Hasret Yıldırım, Oğuzhan Uğur’un yaptığı açıklama ile özrünün üzerine daha büyük bir kabahat işlediğini söyleyerek, “Videodaki kıyafetler, şahısların duruşları tamamıyla İslam’ı teslim etmektedir” dedi.
Videoda Müslümanların aciz, muhtaç, ellerinde silahlı ve sapık bir şekilde gösterildiğini iddia eden Yıldırım, “Biz bundan sonra bu işi öğrendik. Bundan sonra kanuni haklarımızı kanun çerçevesinde sizden hesap soracağız ve siz bu hesabı vereceksinizdedi.
Oğuzhan Uğur’un ırkçılık yaptığını söyleyen Yıldırım, “Her yaptığınız rezillikte bunun adı fikir hürriyeti oluyor. Ancak sizin yaptığınız alenen ırkçılık, aşağılamak ve tahrik etmek” dedi.
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