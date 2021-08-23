Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/pentagon-taliban-ile-ortak-devriye-yapmiyoruz-yakin-iletisim-halindeyiz-1048262850.html
Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz, yakın iletişim halindeyiz
Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz, yakın iletişim halindeyiz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'dan tahliye sürecinde Taliban ile yakın iletişim halinde olduklarını ancak ortak devriye... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T19:25+0300
2021-08-23T19:25+0300
dünya
taliban
pentagon
devriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1044433835_0:83:1800:1096_1920x0_80_0_0_51e9704fff3293869688070f8f94d861.jpg
Kirby, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, halen devam eden tahliye operasyonuna ilişkin detaylar verdi ve son gelişmeleri değerlendirdi.Son 24 saat içinde 11 bine yakın kişiyi tahliye ettiklerini ve bu sayıyla birlikte tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bu yana ülkeden çıkarılanların sayısının 37 bini geçtiğini vurgulayan Kirby, bu kişilerin ne kadarının hangi milletlerden olduğu detayını ise paylaşmadı.Kirby, tahliye operasyonu sürerken Taliban ile yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Ancak Taliban ile herhangi bir şekilde ortak devriye yapmıyoruz." dedi.ABD'nin Kabil'de 3 Chinooks helikopteri ile 169 Amerikan vatandaşı için kurtarma operasyonu düzenlediği ile ilgili soruya detaylı yanıt vermeyen Kirby, sadece bazı durumlarda benzer operasyonları yaptıklarını söylemekle yetindi.Kirby ayrıca, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında çıkan bir olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği ve olayın detayları ile ilgili soruya da şu an ellerinde yeterli detay olmadığını söyleyerek cevap verdi.Bir gazetecinin, "Şu ana dek Kabil'den ne kadar Amerikan vatandaşı tahliye ettiniz, net bir rakam verir misiniz?" şeklindeki sorusuna "binlerce" diye yanıt veren Kirby, net bir rakam veremeyeceğini söyledi.Pentagon Sözcüsü Kirby'nin, Afganistan'dan tahliye edilen Amerikalıların sayısıyla ilgili, "Sürekli değişiyor, o yüzden şu an net bir rakam veremem." şeklindeki yanıtı dikkati çekti.Orduda Kovid-19 aşısı zorunlu olacakÖte yandan Kirby, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech aşısına tam kullanım onayı vermesinin ardından ordunun tamamına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını zorunlu kılacaklarını söyledi.Sözcü, 15 Eylül'e kadar aşının zorunlu kılınmasına yönelik daha önce açıklama yapıldığını ancak Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verilmesinin ardından süreci hızlandıracak şekilde yeni aşı kılavuzunu hazırlayıp aşıyı zorunlu kılacaklarını anlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1044433835_115:0:1686:1178_1920x0_80_0_0_c7647cf279fa4398c76506a476e96de1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taliban, pentagon, devriye

Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz, yakın iletişim halindeyiz

19:25 23.08.2021
© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'dan tahliye sürecinde Taliban ile yakın iletişim halinde olduklarını ancak ortak devriye yapmadıklarını belirtti.
Kirby, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, halen devam eden tahliye operasyonuna ilişkin detaylar verdi ve son gelişmeleri değerlendirdi.
Son 24 saat içinde 11 bine yakın kişiyi tahliye ettiklerini ve bu sayıyla birlikte tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bu yana ülkeden çıkarılanların sayısının 37 bini geçtiğini vurgulayan Kirby, bu kişilerin ne kadarının hangi milletlerden olduğu detayını ise paylaşmadı.
Kirby, tahliye operasyonu sürerken Taliban ile yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Ancak Taliban ile herhangi bir şekilde ortak devriye yapmıyoruz." dedi.
ABD'nin Kabil'de 3 Chinooks helikopteri ile 169 Amerikan vatandaşı için kurtarma operasyonu düzenlediği ile ilgili soruya detaylı yanıt vermeyen Kirby, sadece bazı durumlarda benzer operasyonları yaptıklarını söylemekle yetindi.
Kirby ayrıca, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında çıkan bir olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği ve olayın detayları ile ilgili soruya da şu an ellerinde yeterli detay olmadığını söyleyerek cevap verdi.
Bir gazetecinin, "Şu ana dek Kabil'den ne kadar Amerikan vatandaşı tahliye ettiniz, net bir rakam verir misiniz?" şeklindeki sorusuna "binlerce" diye yanıt veren Kirby, net bir rakam veremeyeceğini söyledi.
Pentagon Sözcüsü Kirby'nin, Afganistan'dan tahliye edilen Amerikalıların sayısıyla ilgili, "Sürekli değişiyor, o yüzden şu an net bir rakam veremem." şeklindeki yanıtı dikkati çekti.

Orduda Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

Öte yandan Kirby, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech aşısına tam kullanım onayı vermesinin ardından ordunun tamamına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını zorunlu kılacaklarını söyledi.
Sözcü, 15 Eylül'e kadar aşının zorunlu kılınmasına yönelik daha önce açıklama yapıldığını ancak Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verilmesinin ardından süreci hızlandıracak şekilde yeni aşı kılavuzunu hazırlayıp aşıyı zorunlu kılacaklarını anlattı.
000002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:59Kraliçe Elizabeth'ten Harry ile Meghan'a 'artık yeter': 'Yeni bir ifşa gelirse yargıya başvuracak'
19:59Ersin Tatar’dan ‘pasaport’ yorumu: Yıllardır kullanmadım, karar beni bağlamıyor
19:55Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik
19:41Manavgat yangınına ilişkin tutuklanan zanlının ağabeyi: Boşboğazdır, alkol alır 'ben yaptım' der
19:39Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi
19:25Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz, yakın iletişim halindeyiz
19:25Lavrov: Rusya'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveni zedelendi
19:22Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi, 232 can kaybı yaşandı
19:17Kazdağları’ndaki yangına 29 helikopter 4 uçakla müdahale sürüyor
19:11Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik eylemine polis müdahalesi
18:59Putin: Rusya, ikisi nükleer olmak üzere dört denizaltı inşa ediyor
18:53Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü
18:13Almanya Dışişleri Bakanı: Kabil Havalimanı'nı açık tutmak için ABD Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz
18:13Üç farklı kültürü sahnede buluşturan Tara Mamedova: Şarkılarım, hayat hikayemdir
17:44Bakan Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına yanıt
17:40Çanakkle Tavaklı'da bir ayda 9. kez orman yangını çıktı
17:37Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur
17:34Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: 3 kardeştik, 4 olduk
17:20Habertürk TV sunucusu Ersoy: Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi
17:16Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık