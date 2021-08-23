Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210823/pfizer-kanser-tedavisi-gelistiren-trilliumu-satin-aldi-1048252228.html
Pfizer, kanser tedavisi geliştiren Trillium'u satın aldı
Pfizer, kanser tedavisi geliştiren Trillium'u satın aldı
Pfizer'ın kanser için yeni tedaviler geliştirmeye çalışan Trillium'u satın aldığını duyurmasından sonra şirketin hisseleri piyasalar açılmadan önceki... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T14:17+0300
2021-08-23T14:22+0300
koronavirüs
pfizer
koronavirüs aşısı
kanser
tedavi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044840126_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_1efb44eb11332451e12c8873e58b59f4.jpg
Pfizer, kanser için yenilikçi tedaviler geliştirmeye çalışan Trillium Therapeutics’i hisse başına 18.50 dolar nakit ödeyerek alacaklarını duyurdu.BloombergHT'nin aktardığına göre anlaşma kapsamında Pfizer halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2.26 milyar dolar ödeyecek. Bu da Trillium’un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geliyor. Trillium’un hisseleri, anlaşma haberi sonrasında yüzde 228 yükseliş kaydetti.Trillium’un portföyünde hastaların bağışıklık sistemini güçlendirerek kanseri tespit ve yok eden biyolojik ürünler bulunuyor. Pfizer Onkoloji Küresel Genel Müdürü Andy Schmeltz, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada “Trillium’un satın alınmasıyla beraber onkolojideki liderliğimizi pekiştirdi ve hematoloji portföyümüzü geliştirmemizde önemli bir adım” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044840126_341:0:1800:1094_1920x0_80_0_0_da998bec0a3337f5a2e6c02cab07dbd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pfizer, koronavirüs aşısı, kanser, tedavi

Pfizer, kanser tedavisi geliştiren Trillium'u satın aldı

14:17 23.08.2021 (güncellendi: 14:22 23.08.2021)
© REUTERS / Dado RuvicPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Pfizer'ın kanser için yeni tedaviler geliştirmeye çalışan Trillium'u satın aldığını duyurmasından sonra şirketin hisseleri piyasalar açılmadan önceki işlemlerde üçe katlandı.
Pfizer, kanser için yenilikçi tedaviler geliştirmeye çalışan Trillium Therapeutics’i hisse başına 18.50 dolar nakit ödeyerek alacaklarını duyurdu.
BloombergHT'nin aktardığına göre anlaşma kapsamında Pfizer halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2.26 milyar dolar ödeyecek. Bu da Trillium’un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geliyor. Trillium’un hisseleri, anlaşma haberi sonrasında yüzde 228 yükseliş kaydetti.
Trillium’un portföyünde hastaların bağışıklık sistemini güçlendirerek kanseri tespit ve yok eden biyolojik ürünler bulunuyor. Pfizer Onkoloji Küresel Genel Müdürü Andy Schmeltz, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada “Trillium’un satın alınmasıyla beraber onkolojideki liderliğimizi pekiştirdi ve hematoloji portföyümüzü geliştirmemizde önemli bir adım” dedi.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:44ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 20'yi aştı
15:42Adana Saimbeyli'de orman yangını
15:40Dünyanın 2. büyük doğal sodyum kaynağı Acıgöl'de su çekiliyor: Kuşlar göç etti, balıklar öldü
15:38Sel felaketinin tahribatı uydudan görüntülendi: ‘Dere yatağı 300-350 metrelere kadar yayıldı’
15:38'Güney Kıbrıs, Tatar ile bakanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etti' iddiası
15:34Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı
15:19Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı
15:15Yargıtay'dan 'retweet' kararı
15:12Selvi: Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik, nefret dili kutuplaşmayı körüklüyor
15:10Putin: Radikal İslamcıların, Afganistan'dan bölgemize sızmalarını engellemeliyiz
15:00Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık
14:59Yazar Şengün: Memlekete özlem demek melankoli demek
14:40Kremlin: Kırım Platformu, Rusya karşıtı ve son derece dostane olmayan bir etkinlik
14:40Üsküdar’da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
14:38Deniz Akkaya cezaevine girdi
14:26Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütüyoruz
14:25DSÖ: Üçüncü doz aşı uygulamaları ertelenmeli
14:17Pfizer, kanser tedavisi geliştiren Trillium'u satın aldı
14:17Kabil Havalimanı’ndaki çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
14:14Prof. Dr. Ümit Özdağ: Emperyalizm uygun zaman geldiğinde sınır hattında karışıklık yaratacak