https://tr.sputniknews.com/20210823/prof-unal-asisiz-servis-soforune-ogrenci-verilmemeli-ben-asisini-tamamlamamis-ustayi-eve-sokmadim-1048265513.html

Prof. Ünal: Aşısız servis şoförüne öğrenci verilmemeli, ben aşısını tamamlamamış ustayı eve sokmadım

Prof. Ünal: Aşısız servis şoförüne öğrenci verilmemeli, ben aşısını tamamlamamış ustayı eve sokmadım

Türkiye'de koronavirüs salgınında son durumu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendiren Prof. Necmettin Ünal aşılanmanın önemini "Ben iki doz... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T21:20+0300

2021-08-23T21:20+0300

2021-08-23T21:21+0300

akşam postasi

sinovac

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Prof. Ünal: Aşısız servisçi olmamalı, aşısız ustayı evime tadilata sokmam Prof. Ünal: Aşısız servisçi olmamalı, aşısız ustayı evime tadilata sokmam

Türkiye’de yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 70’e ulaşmasını Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Necmettin Ünal RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Prof. Ünal, “İki doz Biontech olup da yoğun bakıma yatırılan hastamız yok. Aşı karşıtlığına karşı yaptırım uygulanmalı. Okullar açılıyor tüm servis şoförleri aşılanmalı. Ben evime tadilata bile iki doz Sinovac olmuş birini üçüncü dozu olmadığı için sokmadım” dedi.Prof. Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Amerika ve İngiltere’de aşı karşıtı sosyal medya kampanyalarının yüzde 65’inin kaynağı 20 kişi. Türkiye’de de medya ve sosyal medyada herhalde 20 kişi vardır. Bu kişilerin ne iş yaptıklarını, nereden para kazandıklarını ya da nereden para kazanmadıklarını lütfen herkes araştırsın. Emperyalizme karşı aşı olmamayı teşvik edenlerin başka emperyal güçler oluşturma peşinde olan kişiler olduğunu anlamış olacaksınız. Devletlerin devreye girip aşı karşıtlığına karşı yaptırım oluşturmaları gerekiyor."'Okulla ilgili herkese aşı zorunlu olmalı''Sinovac aşılı ustaya, 'hayatta başarılar' dedim'"Babamın evinde tadilat vardı ve gelen ustanın iki adet Sinovac aşı olmuş ama üçüncü aşıyı olmamış. Ustaya, ‘hayatta başarılar’ dedim, benim evimde çalışamaz, yolu açık olsun. Aşı olmayan insanlar ekmek parası dahi kazanamaz. Aşı olmamış ustayla neden çalışayım? Üçüncü aşısını olmuş kişiyle çalışırım. Her şeyi devletin yapması gerekmiyor, biz toplum olarak yapar konuma geçmeyiz."

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2021

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