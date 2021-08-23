https://tr.sputniknews.com/20210823/prof-unal-asisiz-servis-soforune-ogrenci-verilmemeli-ben-asisini-tamamlamamis-ustayi-eve-sokmadim-1048265513.html
Prof. Ünal: Aşısız servis şoförüne öğrenci verilmemeli, ben aşısını tamamlamamış ustayı eve sokmadım
Prof. Ünal: Aşısız servis şoförüne öğrenci verilmemeli, ben aşısını tamamlamamış ustayı eve sokmadım
Türkiye'de koronavirüs salgınında son durumu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendiren Prof. Necmettin Ünal aşılanmanın önemini "Ben iki doz... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T21:20+0300
2021-08-23T21:20+0300
2021-08-23T21:21+0300
akşam postasi
sinovac
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048263524_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_96b994015597614493ab66a786df950c.jpg
Prof. Ünal: Aşısız servisçi olmamalı, aşısız ustayı evime tadilata sokmam
Prof. Ünal: Aşısız servisçi olmamalı, aşısız ustayı evime tadilata sokmam
Türkiye’de yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 70’e ulaşmasını Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Necmettin Ünal RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Prof. Ünal, “İki doz Biontech olup da yoğun bakıma yatırılan hastamız yok. Aşı karşıtlığına karşı yaptırım uygulanmalı. Okullar açılıyor tüm servis şoförleri aşılanmalı. Ben evime tadilata bile iki doz Sinovac olmuş birini üçüncü dozu olmadığı için sokmadım” dedi.Prof. Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Amerika ve İngiltere’de aşı karşıtı sosyal medya kampanyalarının yüzde 65’inin kaynağı 20 kişi. Türkiye’de de medya ve sosyal medyada herhalde 20 kişi vardır. Bu kişilerin ne iş yaptıklarını, nereden para kazandıklarını ya da nereden para kazanmadıklarını lütfen herkes araştırsın. Emperyalizme karşı aşı olmamayı teşvik edenlerin başka emperyal güçler oluşturma peşinde olan kişiler olduğunu anlamış olacaksınız. Devletlerin devreye girip aşı karşıtlığına karşı yaptırım oluşturmaları gerekiyor."'Okulla ilgili herkese aşı zorunlu olmalı''Sinovac aşılı ustaya, 'hayatta başarılar' dedim'"Babamın evinde tadilat vardı ve gelen ustanın iki adet Sinovac aşı olmuş ama üçüncü aşıyı olmamış. Ustaya, ‘hayatta başarılar’ dedim, benim evimde çalışamaz, yolu açık olsun. Aşı olmayan insanlar ekmek parası dahi kazanamaz. Aşı olmamış ustayla neden çalışayım? Üçüncü aşısını olmuş kişiyle çalışırım. Her şeyi devletin yapması gerekmiyor, biz toplum olarak yapar konuma geçmeyiz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048263524_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_7145af6fd52431ed9949ee375dbecfe0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
sinovac, аудио, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Prof. Ünal: Aşısız servis şoförüne öğrenci verilmemeli, ben aşısını tamamlamamış ustayı eve sokmadım
21:20 23.08.2021 (güncellendi: 21:21 23.08.2021)
Türkiye'de koronavirüs salgınında son durumu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendiren Prof. Necmettin Ünal aşılanmanın önemini "Ben iki doz Sinovac olmuş birini üçüncü dozu olmadığı için evime tadilata bile sokmadım” sözleriyle aktardı.
Türkiye’de yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 70’e ulaşmasını Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Necmettin Ünal RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Prof. Ünal, “İki doz Biontech olup da yoğun bakıma yatırılan hastamız yok. Aşı karşıtlığına karşı yaptırım uygulanmalı. Okullar açılıyor tüm servis şoförleri aşılanmalı. Ben evime tadilata bile iki doz Sinovac olmuş birini üçüncü dozu olmadığı için sokmadım” dedi.
Prof. Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Amerika ve İngiltere’de aşı karşıtı sosyal medya kampanyalarının yüzde 65’inin kaynağı 20 kişi. Türkiye’de de medya ve sosyal medyada herhalde 20 kişi vardır. Bu kişilerin ne iş yaptıklarını, nereden para kazandıklarını ya da nereden para kazanmadıklarını lütfen herkes araştırsın. Emperyalizme karşı aşı olmamayı teşvik edenlerin başka emperyal güçler oluşturma peşinde olan kişiler olduğunu anlamış olacaksınız. Devletlerin devreye girip aşı karşıtlığına karşı yaptırım oluşturmaları gerekiyor."
'Okulla ilgili herkese aşı zorunlu olmalı'
"Eğitim olmadan geleceğimiz yok ve iki senede gerçekten eğitim her aşamada çok aksadı. Eğitime devam edilmesi lazım ama her şeye rağmen devam edilmesi lazım değil, şartları optimize edilerek devam etmek gerekir. Okul içi personele yüzde 100 aşı mecburiyetini koymak gerekir çünkü çocuklarımızı okullara gönderiyoruz. Okulda çalışan herkesin aşı olması lazım. Okullara çocuklarımızı servisle gönderiyoruz o yüzden bütün servis çalışanları aşı olmalılar. Aynı araçta hep aynı öğrenciler taşınmalı böylelikle kontak tablosunu daha rahat ortaya çıkarmak mümkün. Türkiye’de çocuklarını okula gönderen büyük bir çoğunluğu devlet okullarına göndermek zorunda ama bir de özel okula gönderenler var. Ben çocuğumu paralı okula göndereceğim ama orada eğitim veren öğretmen aşı olmayacak, öyle mi? O okul iflas eder."
'Sinovac aşılı ustaya, 'hayatta başarılar' dedim'
"Babamın evinde tadilat vardı ve gelen ustanın iki adet Sinovac aşı olmuş ama üçüncü aşıyı olmamış. Ustaya, ‘hayatta başarılar’ dedim, benim evimde çalışamaz, yolu açık olsun. Aşı olmayan insanlar ekmek parası dahi kazanamaz. Aşı olmamış ustayla neden çalışayım? Üçüncü aşısını olmuş kişiyle çalışırım. Her şeyi devletin yapması gerekmiyor, biz toplum olarak yapar konuma geçmeyiz."