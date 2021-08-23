https://tr.sputniknews.com/20210823/putin-rusya-ikisi-nukleer-olmak-uzere-dort-denizalti-insa-ediyor-1048262076.html

Putin: Rusya, ikisi nükleer olmak üzere dört denizaltı inşa ediyor

Putin: Rusya, ikisi nükleer olmak üzere dört denizaltı inşa ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu anda Rusya'daki tersanelerde ikisi nükleer olmak üzere dört denizaltının inşa edildiğini söyledi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T18:59+0300

2021-08-23T18:59+0300

2021-08-23T18:59+0300

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kazan nükleer denizaltısı

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Putin, Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti.Rusya lideri, "Bugün Rusya'nın önde gelen tersanelerinde yakın menzilli iki modern gemisi, ikisi nükleer füze gemisi olmak üzere dört yeni denizaltı inşa ediliyor" dedi.Kinjal füze kompleksi, Ohotnik insansız hava aracı gibi gelecek vaat eden silah türlerinin muharebe kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Putin, "Bu silahların birçoğunun, taktik ve teknik özellikleri açısından dünyada muadili bulunmuyor, bazı özellikler açısından da daha uzun süre muadili olmayacak" ifadelerini kullandı.Rus lider, Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nde yeni silahların payının yüzde 80'inin aştığının altını çizdi.'Yabancı partnerlerle en geniş şekilde işbirliğine hazırız'Putin, Rusya'nın silah ve askeri teçhizat üretiminde yabancı partnerlerle en geniş şekilde işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.Forum kapsamında her yıl Rus askeri ürünlerinin tedarikine yönelik olarak karşılıklı çıkarları öngören ciddi anlaşmalar imzalandığına dikkat çeken Putin, "Rus silahları küresel pazarda her zaman talep gördü ve günümüzde çok sayıda ülkenin güvenliğini emin şekilde sağlıyor. Savunma işletmelerimiz de, pandeminin yol açtığı zorluklara rağmen ihracat ürünlerini zamanında üretip tedarik ediyor" diye konuştu.Rus silahlı kuvvetleri ve askeri-sanayi kompleksinin, yapay zeka ve robotik dahil bilim ve temel araştırmalar alanındaki kazanımları sayesinde geliştiğinin altını çizen Rusya da dahil dünyanın önde gelen ülkelerinin geleceğinin bu alanlarda olduğunu vurguladı.

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rusya, vladimir putin, ordu, asker, denizaltı, nükleer denizaltı, savunma, rus denizaltı, kazan nükleer denizaltısı