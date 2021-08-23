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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/rus-disisleri-afganistana-asker-gondermeyi-planlamiyoruz-1048250916.html
Rus Dışişleri: Afganistan’a asker göndermeyi planlamıyoruz
Rus Dışişleri: Afganistan’a asker göndermeyi planlamıyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Afganistan’a Rus askerlerinin gönderilmesi gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını söyledi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T13:47+0300
2021-08-23T13:46+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
afgan
açıklama
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Sputnik’e konuşan Sıromolotov, Afganistan’a Rus güçlerinin gönderilmesi gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını belirterek, “Böyle bir adım bizim çıkarlarımıza uymaz. Yeni Afgan yönetimi ülkede düzeni sağlamaya başladı ve başkalarının askeri desteğine ihtiyacı yok” dedi.‘Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmak konusunda acele etmeyeceğiz’Sıromolotov, Rusya’nın Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmak ve örgütü ülkenin yeni yönetimi olarak tanımak konusunda acele etmeyeceklerini, bu konuda yeni Afgan yönetiminin atacağı adımlar ve BMGK’nın ilgili kararları üzerinden yola çıkılması gerektiğini belirtti.Sıromolotov, Taliban’ın çatışmaların sona erdiğini, ABD ve NATO birliklerine hizmet eden vatandaşlar ve hükümet üyeleri için af ilan ettiğini kaydetti.Sıromolotov, “Taliban hareketi aynı zamanda İslam hukuku çerçevesinde kadın haklarına saygı göstermek istediğini, yerel halk ve yapancı diplomatik temsilciliklerin güvenliklerinin garantisini vererek kamu düzenini sağlamaya başladı” dedi.Sıromolotov’a göre, Moskova Taliban’ın Afganistan topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri açıklamasını önemli görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210822/ingiltere-taliban-konusunda-rusya-ve-cinin-isbirligine-ihtiyacimiz-var-1048227261.html
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rusya, afganistan, afgan, açıklama

Rus Dışişleri: Afganistan’a asker göndermeyi planlamıyoruz

13:47 23.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIATaliban savaşçıları
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Afganistan’a Rus askerlerinin gönderilmesi gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Sıromolotov, Afganistan’a Rus güçlerinin gönderilmesi gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını belirterek, “Böyle bir adım bizim çıkarlarımıza uymaz. Yeni Afgan yönetimi ülkede düzeni sağlamaya başladı ve başkalarının askeri desteğine ihtiyacı yok” dedi.
Rusya - İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
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Dün, 13:00

‘Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmak konusunda acele etmeyeceğiz’

Sıromolotov, Rusya’nın Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmak ve örgütü ülkenin yeni yönetimi olarak tanımak konusunda acele etmeyeceklerini, bu konuda yeni Afgan yönetiminin atacağı adımlar ve BMGK’nın ilgili kararları üzerinden yola çıkılması gerektiğini belirtti.
Sıromolotov, Taliban’ın çatışmaların sona erdiğini, ABD ve NATO birliklerine hizmet eden vatandaşlar ve hükümet üyeleri için af ilan ettiğini kaydetti.
Sıromolotov, “Taliban hareketi aynı zamanda İslam hukuku çerçevesinde kadın haklarına saygı göstermek istediğini, yerel halk ve yapancı diplomatik temsilciliklerin güvenliklerinin garantisini vererek kamu düzenini sağlamaya başladı” dedi.
Sıromolotov’a göre, Moskova Taliban’ın Afganistan topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri açıklamasını önemli görüyor.
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