https://tr.sputniknews.com/20210823/rus-disisleri-kirim-platformu-uluslararasi-hukuki-gercekligi-etkilemeyecek-siyasi-bir-performans-1048240526.html

Rus Dışişleri: Kırım Platformu, uluslararası hukuki gerçekliği etkilemeyecek siyasi bir performans

Rus Dışişleri: Kırım Platformu, uluslararası hukuki gerçekliği etkilemeyecek siyasi bir performans

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın Kırım Platformu forumunu Kırım halkının irade beyanıyla oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T05:49+0300

2021-08-23T05:49+0300

2021-08-23T05:49+0300

dünya

rusya

ukrayna

aleksandr gruşko

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103557/04/1035570460_0:226:3351:2111_1920x0_80_0_0_c80ff1f48fd1877b7830950478f71c44.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna hükümeti tarafından Kiev’de düzenlenecek Kırım Platformu forumunu, Kırım halkının irade beyanıyla oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde etkilemeyecek siyasi bir performans olarak değerlendirdiklerini belirtti. Rus basınına konuşan Gruşko, “Kırım Platformu forumunu Kırım halkının özgür iradesi sonucu oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde etkilemeyecek siyasi bir performans olarak görüyoruz” dedi.Gruşko, Kırım Platformu forumuna AB ülkelerinden çok sayıda lider ve AB kurumlarının üst düzey yetkililerinin katılımının Moskova ile Brüksel arasındaki diyaloğu olumsuz etkileyeceğini belirterek, “AB ülkeleri ve kurumlarından üst düzey katılım elbette ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek, zirveye katılanlar da bunu çok iyi anlıyor” diye konuştu. Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, aleksandr gruşko, kırım