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Rus Dışişleri: Kırım Platformu, uluslararası hukuki gerçekliği etkilemeyecek siyasi bir performans
Rus Dışişleri: Kırım Platformu, uluslararası hukuki gerçekliği etkilemeyecek siyasi bir performans
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın Kırım Platformu forumunu Kırım halkının irade beyanıyla oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T05:49+0300
2021-08-23T05:49+0300
dünya
rusya
ukrayna
aleksandr gruşko
kırım
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna hükümeti tarafından Kiev’de düzenlenecek Kırım Platformu forumunu, Kırım halkının irade beyanıyla oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde etkilemeyecek siyasi bir performans olarak değerlendirdiklerini belirtti. Rus basınına konuşan Gruşko, “Kırım Platformu forumunu Kırım halkının özgür iradesi sonucu oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde etkilemeyecek siyasi bir performans olarak görüyoruz” dedi.Gruşko, Kırım Platformu forumuna AB ülkelerinden çok sayıda lider ve AB kurumlarının üst düzey yetkililerinin katılımının Moskova ile Brüksel arasındaki diyaloğu olumsuz etkileyeceğini belirterek, “AB ülkeleri ve kurumlarından üst düzey katılım elbette ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek, zirveye katılanlar da bunu çok iyi anlıyor” diye konuştu. Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.
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rusya, ukrayna, aleksandr gruşko, kırım

Rus Dışişleri: Kırım Platformu, uluslararası hukuki gerçekliği etkilemeyecek siyasi bir performans

05:49 23.08.2021
© AFP 2021 / Vasiliy Maksimov Rusya bayrağı renklerinde bir Kırım haritası
Rusya bayrağı renklerinde bir Kırım haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / Vasiliy Maksimov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın Kırım Platformu forumunu Kırım halkının irade beyanıyla oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde etkilemeyecek siyasi bir performans olarak gördüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna hükümeti tarafından Kiev’de düzenlenecek Kırım Platformu forumunu, Kırım halkının irade beyanıyla oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde etkilemeyecek siyasi bir performans olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Rus basınına konuşan Gruşko, “Kırım Platformu forumunu Kırım halkının özgür iradesi sonucu oluşan uluslararası hukuki gerçekliği hiçbir şekilde etkilemeyecek siyasi bir performans olarak görüyoruz” dedi.
Gruşko, Kırım Platformu forumuna AB ülkelerinden çok sayıda lider ve AB kurumlarının üst düzey yetkililerinin katılımının Moskova ile Brüksel arasındaki diyaloğu olumsuz etkileyeceğini belirterek, “AB ülkeleri ve kurumlarından üst düzey katılım elbette ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek, zirveye katılanlar da bunu çok iyi anlıyor” diye konuştu.
Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.
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