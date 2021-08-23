Rus Dışişleri: Ukrayna'daki durumu Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde ele almak anlamsız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna'daki durumun Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde ele alınmasının anlamsız olduğunu, ittifakın tutumu Moskova tarafından iyi bilindiğinden, bunun işe yaramayacağını kaydetti.Gruşko, “Bu son derece anlamsız. En azından, NATO’ya üye tüm ülkelerin Ukrayna meselesini haftada iki kez Viyana'daki güvenlik alanındaki işbirliği forumunda ve ardından AGİT Daimi Konseyi'nde ele almaları gibi basit bir nedenden dolayı. Bu konunun ayrıca Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde ele alınması hiçbir şeyi değiştirmez. NATO’nun bu konudaki tutumu tarafımızca iyi biliniyor, ittifakın temsilcileri tarafından çeşitli formatlarda defalarca dile getirildi” dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Ukrayna'daki durumun Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde ele alınmasının anlamsız olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna'daki durumun Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde ele alınmasının anlamsız olduğunu, ittifakın tutumu Moskova tarafından iyi bilindiğinden, bunun işe yaramayacağını kaydetti.
Gruşko, “Bu son derece anlamsız. En azından, NATO’ya üye tüm ülkelerin Ukrayna meselesini haftada iki kez Viyana'daki güvenlik alanındaki işbirliği forumunda ve ardından AGİT Daimi Konseyi'nde ele almaları gibi basit bir nedenden dolayı. Bu konunun ayrıca Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde ele alınması hiçbir şeyi değiştirmez. NATO’nun bu konudaki tutumu tarafımızca iyi biliniyor, ittifakın temsilcileri tarafından çeşitli formatlarda defalarca dile getirildi” dedi.