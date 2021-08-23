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SAVUNMA
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https://tr.sputniknews.com/20210823/rusya-2020de-156-milyar-dolar-degerinde-silah-ihracati-yapti-1048266618.html
Rusya, 2020’de 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptı
Rusya, 2020’de 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptı
Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, 2020 yılında Rusya’nın 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptığını söyledi. Manturov’a göre, Rusya böylelikle bu... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T22:04+0300
2021-08-23T22:04+0300
2021-08-23T22:04+0300
savunma
rusya
silah ihracatı
denis manturov
askeri işbirliği
army-2021
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ARMY-2021 savunma forumunda açıklamada bulunan Manturov, çok zorlu olan geçen yıl dahi askeri-teknik işbirliği kapsamında toplam sevkiyat hacminin 15.6 milyar dolar olduğunu söyledi.manturov, sevkiyatları vaktinde gerçekleştirebildiklerini kaydetti.Rus bakan, bu rakamın 2019’da elde edilen sonucu biraz aştığını, Rusya’nın silah ihracatında dünyada ikinci sırada yer aldığını da ekledi.
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rusya, silah ihracatı, denis manturov, askeri işbirliği, army-2021
Rusya, 2020’de 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptı
Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, 2020 yılında Rusya’nın 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptığını söyledi. Manturov’a göre, Rusya böylelikle bu alanda dünyada ikinci sırada yer alıyor.
ARMY-2021 savunma forumunda açıklamada bulunan
Manturov
, çok zorlu olan geçen yıl dahi
askeri-teknik işbirliği kapsamında
toplam sevkiyat hacminin 15.6 milyar dolar olduğunu söyledi.
manturov, sevkiyatları vaktinde gerçekleştirebildiklerini kaydetti.
Rus bakan, bu rakamın 2019’da elde edilen sonucu biraz aştığını, Rusya’nın silah ihracatında dünyada ikinci sırada yer aldığını da ekledi.