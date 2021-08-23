https://tr.sputniknews.com/20210823/rusya-2020de-156-milyar-dolar-degerinde-silah-ihracati-yapti-1048266618.html

Rusya, 2020’de 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptı

Rusya, 2020’de 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptı

Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, 2020 yılında Rusya’nın 15.6 milyar dolar değerinde silah ihracatı yaptığını söyledi. Manturov’a göre, Rusya böylelikle bu... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T22:04+0300

2021-08-23T22:04+0300

2021-08-23T22:04+0300

savunma

rusya

silah ihracatı

denis manturov

askeri işbirliği

army-2021

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ARMY-2021 savunma forumunda açıklamada bulunan Manturov, çok zorlu olan geçen yıl dahi askeri-teknik işbirliği kapsamında toplam sevkiyat hacminin 15.6 milyar dolar olduğunu söyledi.manturov, sevkiyatları vaktinde gerçekleştirebildiklerini kaydetti.Rus bakan, bu rakamın 2019’da elde edilen sonucu biraz aştığını, Rusya’nın silah ihracatında dünyada ikinci sırada yer aldığını da ekledi.

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rusya, silah ihracatı, denis manturov, askeri işbirliği, army-2021