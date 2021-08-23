https://tr.sputniknews.com/20210823/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-manturov-belarusa-s-400-hava-savunma-sistemleri-verebiliriz-1048239811.html

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri verebiliriz

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri verebiliriz

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Birlik Devleti’nin savunma sistemini güçlendirmek için Belarus'a S-400 Triumph hava savunma sistemlerinin... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T04:26+0300

2021-08-23T04:26+0300

2021-08-23T04:26+0300

savunma

rusya

belarus

s-400

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Rus basınına konuşan Mantorov, “Rusya ve Belarus uzun zamandır yakın müttefiklik ilişkileriyle birbirine bağlı. Bu bağlamda, Birlik Devleti’nin bir parçası olan Belarus Cumhuriyeti'nin hava savunma sistemini daha da geliştirmek ve güçlendirmek için objektif planlar var. Bununla bağlantılı olarak Belarus’a, Almaz-Antey şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen S-400 gibi en modern hava savunma sistemleri de tedarik edilebilir” dedi.Manturov, Rusya ve Belarus'un Birlik Devleti ile Avrasya Ekonomik Birliği'nin kurucu üyeleri olmalarının yanı sıra, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında da askeri işbirliği yürüttüğünü hatırlattı.Manturov ayrıca, Rusya’nın Belarus’a Su-30SM avcı uçaklarının tedariki sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, “2019'un sonunda Belarus tarafına dört adet Su-30SM avcı uçağı teslim edildi. Böylece, Belarus Savunma Bakanlığı ile İrkut şirketi arasında 2017’de imzalanan sözleşmenin şartları yerine getirilmiş oldu” diye konuştu.9 Ağustos'ta Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in S-400 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini ve Rus tarafının olumlu bir karar vereceğine olan inancını dile getirmişti.

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rusya, belarus, s-400