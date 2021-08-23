Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yapay zeka alanının lideri olacağından emin

Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda konuşan Tsalikov, "Günümüzde yapay zeka, dünyanın önde gelen tüm ülkeleri tarafından küresel hakimiyet sağlamanın bir yolu olarak görülüyor. Rusya, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında uluslararası liderlerden biri olma konusunda önemli bir potansiyele sahip" dedi.Yapay zekanın ülkenin savunmasını ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir araç olarak kabul edildiğini kaydeden Tsalikov, Rus ordusunun görevleri yerine getirme verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığının altını çizdi.Bakan Yardımcısı Tsalikov, Rus askeri ve beşeri biliminin yapay zeka alanındaki ana çalışma alanlarının yerli donanım platformlarının, yazılımların, veri bankalarının üretilmesi ve kara kutu sorununun çözülmesi olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, Rusya'nın 21. yüzyılın teknolojisi olan yapay zeka alanında lider olmak için tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti.
Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda konuşan Tsalikov, "Günümüzde yapay zeka, dünyanın önde gelen tüm ülkeleri tarafından küresel hakimiyet sağlamanın bir yolu olarak görülüyor. Rusya, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında uluslararası liderlerden biri olma konusunda önemli bir potansiyele sahip" dedi.
Yapay zekanın ülkenin savunmasını ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir araç olarak kabul edildiğini kaydeden Tsalikov, Rus ordusunun görevleri yerine getirme verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığının altını çizdi.
Bakan Yardımcısı Tsalikov, Rus askeri ve beşeri biliminin yapay zeka alanındaki ana çalışma alanlarının yerli donanım platformlarının, yazılımların, veri bankalarının üretilmesi ve kara kutu sorununun çözülmesi olduğunu söyledi.