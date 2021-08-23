Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210823/rusya-savunma-bakanligi-rusyanin-yapay-zeka-alaninin-lideri-olacagindan-emin-1048265861.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yapay zeka alanının lideri olacağından emin
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yapay zeka alanının lideri olacağından emin
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, Rusya'nın 21. yüzyılın teknolojisi olan yapay zeka alanında lider olmak için tüm imkanlara sahip olduğunu... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T21:30+0300
2021-08-23T21:30+0300
savunma
yapay zeka
rus ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104197/94/1041979423_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5f955444431b2b99edafd40d8a7f9b06.jpg
Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda konuşan Tsalikov, "Günümüzde yapay zeka, dünyanın önde gelen tüm ülkeleri tarafından küresel hakimiyet sağlamanın bir yolu olarak görülüyor. Rusya, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında uluslararası liderlerden biri olma konusunda önemli bir potansiyele sahip" dedi.Yapay zekanın ülkenin savunmasını ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir araç olarak kabul edildiğini kaydeden Tsalikov, Rus ordusunun görevleri yerine getirme verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığının altını çizdi.Bakan Yardımcısı Tsalikov, Rus askeri ve beşeri biliminin yapay zeka alanındaki ana çalışma alanlarının yerli donanım platformlarının, yazılımların, veri bankalarının üretilmesi ve kara kutu sorununun çözülmesi olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104197/94/1041979423_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_77667f2c75c4727ee3e3372a0ebea150.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yapay zeka, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yapay zeka alanının lideri olacağından emin

21:30 23.08.2021
© Rusya Savunma BakanlığıSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, Rusya'nın 21. yüzyılın teknolojisi olan yapay zeka alanında lider olmak için tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti.
Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda konuşan Tsalikov, "Günümüzde yapay zeka, dünyanın önde gelen tüm ülkeleri tarafından küresel hakimiyet sağlamanın bir yolu olarak görülüyor. Rusya, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında uluslararası liderlerden biri olma konusunda önemli bir potansiyele sahip" dedi.

Yapay zekanın ülkenin savunmasını ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir araç olarak kabul edildiğini kaydeden Tsalikov, Rus ordusunun görevleri yerine getirme verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığının altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Tsalikov, Rus askeri ve beşeri biliminin yapay zeka alanındaki ana çalışma alanlarının yerli donanım platformlarının, yazılımların, veri bankalarının üretilmesi ve kara kutu sorununun çözülmesi olduğunu söyledi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:52Ryan Donk'tan Galatasaray'a veda
21:52Washington Post: Gıda yardımlarındaki artış milyonlarca Amerikalının açlık sorununu çözemeyebilir
21:46ABD'li analiz sitesi, ABD ordusunun en zayıf yönünü açıkladı
21:45THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
21:30Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yapay zeka alanının lideri olacağından emin
21:21Nijerya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı
21:20Prof. Ünal: Aşısız servis şoförüne öğrenci verilmemeli, ben aşısını tamamlamamış ustayı eve sokmadım
21:12Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi
20:57Şahan Gökbakar’a Bakan Koca’dan yanıt
20:52'Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor'
20:47İngiltere'de aşı karşıtları, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı
20:39Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü
20:37New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
19:59Kraliçe Elizabeth'ten Harry ile Meghan'a 'artık yeter': 'Yeni bir ifşa gelirse yargıya başvuracak'
19:59Ersin Tatar’dan ‘pasaport’ yorumu: Yıllardır kullanmadım, karar beni bağlamıyor
19:55Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik
19:41Manavgat yangınına ilişkin tutuklanan zanlının ağabeyi: Boşboğazdır, alkol alır 'ben yaptım' der
19:39Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi
19:25Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz, yakın iletişim halindeyiz
19:25Lavrov: Rusya'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveni zedelendi