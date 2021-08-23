Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.
Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.
Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.