https://tr.sputniknews.com/20210823/rusya-turkiye-ile-yeni-s-400-anlasmasi-yakinda-imzalanacak-1048244749.html

Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

2021-08-23T10:26+0300

2021-08-23T10:26+0300

2021-08-23T10:42+0300

rusya

türkiye

s-400

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Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.

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2021

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rusya, türkiye, s-400