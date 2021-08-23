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Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak
Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak
Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak
2021-08-23T10:26+0300
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rusya
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Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.
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rusya, türkiye, s-400

Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

10:26 23.08.2021 (güncellendi: 10:42 23.08.2021)
© AAs-400
s-400 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.
Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.
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