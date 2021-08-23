Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı Haziran'dan beri ilk kez 20 binin altında

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı 19 bin 454 artarak 6 milyon 766 bin 541’e çıktı.Başkent Moskova’da bin 458, Moskova bölgesinde bin 187, St. Petersburg’da 691 yeni vaka kaydedildi.Gün içinde 776 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 176 bin 820’ye yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 15 bin 401 artarak 6 milyon 34 bin 867’ye çıktı.
Rusya’da gün içinde 19 bin 454 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle günlük vaka sayısı 23 Haziran’dan beri ilk kez 20 binin altına inmiş oldu. Şimdiye kadar 6 milyon 766 bin 541 vaka tespit edildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı 19 bin 454 artarak 6 milyon 766 bin 541’e çıktı.
Başkent Moskova’da bin 458, Moskova bölgesinde bin 187, St. Petersburg’da 691 yeni vaka kaydedildi.
Gün içinde 776 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 176 bin 820’ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 15 bin 401 artarak 6 milyon 34 bin 867’ye çıktı.