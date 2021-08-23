https://tr.sputniknews.com/20210823/rusyada-gunluk-koronavirus-vaka-sayisi-hazirandan-beri-ilk-kez-20-binin-altinda-1048259263.html

Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı Haziran'dan beri ilk kez 20 binin altında

Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı Haziran'dan beri ilk kez 20 binin altında

Rusya’da gün içinde 19 bin 454 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle günlük vaka sayısı 23 Haziran’dan beri ilk kez 20 binin altına inmiş oldu... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:08+0300

2021-08-23T17:08+0300

2021-08-23T17:11+0300

dünya

rusya

korona

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044923001_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56de38b6920c291a293bdf497be31120.jpg

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı 19 bin 454 artarak 6 milyon 766 bin 541’e çıktı.Başkent Moskova’da bin 458, Moskova bölgesinde bin 187, St. Petersburg’da 691 yeni vaka kaydedildi.Gün içinde 776 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 176 bin 820’ye yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 15 bin 401 artarak 6 milyon 34 bin 867’ye çıktı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, korona, koronavirüs