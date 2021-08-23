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Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı
Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı
İstanbul'da bir hastanede koronavirüs hastasının bağlı olduğu yapay kalp akciğer makinesi arızalanınca, hastane ekibi sırayla cihazın kolunu çevirdi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:04+0300
2021-08-23T16:04+0300
türkiye
türkiye
hastane
doktor
yoğun bakım
koronavirüs
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Koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Ahmet Toptaş'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Yapay kalp akciğer makinesi denilen ECMO cihazına bağlandı.ECMO cihazı arızalanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık ekibi cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı.Durumu kritik olan Ahmet Toptaş bu mücadeleyle hayatta kaldı. Hastalığın ağır sürecini atlttı, destek cihazlarından ayrıldı.'Vazgeçmeden çabaladık ve başardık'Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Aslında neredeyse kaybedilecek bir hastaydı. Akciğerleri tamamen yok olmuştu. Vazgeçmeden çabaladık ve başardık" diye konuştu.Toptaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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türkiye, hastane, doktor, yoğun bakım, koronavirüs

Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı

16:04 23.08.2021
© İHA / HARUN ÖZCÜLER - HASİBE KARADAĞECMO cihazı arızalandı
ECMO cihazı arızalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA / HARUN ÖZCÜLER - HASİBE KARADAĞ
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İstanbul'da bir hastanede koronavirüs hastasının bağlı olduğu yapay kalp akciğer makinesi arızalanınca, hastane ekibi sırayla cihazın kolunu çevirdi.
Koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Ahmet Toptaş'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Yapay kalp akciğer makinesi denilen ECMO cihazına bağlandı.
ECMO cihazı arızalanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık ekibi cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı.
Durumu kritik olan Ahmet Toptaş bu mücadeleyle hayatta kaldı. Hastalığın ağır sürecini atlttı, destek cihazlarından ayrıldı.

'Vazgeçmeden çabaladık ve başardık'

Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Aslında neredeyse kaybedilecek bir hastaydı. Akciğerleri tamamen yok olmuştu. Vazgeçmeden çabaladık ve başardık" diye konuştu.
Toptaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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