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Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı
Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı
İstanbul'da bir hastanede koronavirüs hastasının bağlı olduğu yapay kalp akciğer makinesi arızalanınca, hastane ekibi sırayla cihazın kolunu çevirdi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:04+0300
2021-08-23T16:04+0300
2021-08-23T16:04+0300
türkiye
türkiye
hastane
doktor
yoğun bakım
koronavirüs
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Koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Ahmet Toptaş'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Yapay kalp akciğer makinesi denilen ECMO cihazına bağlandı.ECMO cihazı arızalanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık ekibi cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı.Durumu kritik olan Ahmet Toptaş bu mücadeleyle hayatta kaldı. Hastalığın ağır sürecini atlttı, destek cihazlarından ayrıldı.'Vazgeçmeden çabaladık ve başardık'Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Aslında neredeyse kaybedilecek bir hastaydı. Akciğerleri tamamen yok olmuştu. Vazgeçmeden çabaladık ve başardık" diye konuştu.Toptaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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türkiye, hastane, doktor, yoğun bakım, koronavirüs
Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı
İstanbul'da bir hastanede koronavirüs hastasının bağlı olduğu yapay kalp akciğer makinesi arızalanınca, hastane ekibi sırayla cihazın kolunu çevirdi.
Koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki
Ahmet Toptaş'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Yapay kalp akciğer makinesi denilen ECMO cihazına bağlandı. ECMO cihazı arızalanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık ekibi cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı.
Durumu kritik olan Ahmet Toptaş
bu mücadeleyle
hayatta kaldı. Hastalığın ağır sürecini atlttı, destek cihazlarından ayrıldı.
'Vazgeçmeden çabaladık ve başardık'
Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "
Aslında neredeyse kaybedilecek bir hastaydı. Akciğerleri tamamen yok olmuştu. " diye konuştu. Vazgeçmeden çabaladık ve başardık
Toptaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.