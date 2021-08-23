https://tr.sputniknews.com/20210823/saglik-personeli-arizalanan-cihazi-2-saat-boyunca-elle-calistirdi-1048256583.html

Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı

Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı

İstanbul'da bir hastanede koronavirüs hastasının bağlı olduğu yapay kalp akciğer makinesi arızalanınca, hastane ekibi sırayla cihazın kolunu çevirdi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T16:04+0300

2021-08-23T16:04+0300

2021-08-23T16:04+0300

türkiye

türkiye

hastane

doktor

yoğun bakım

koronavirüs

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Koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Ahmet Toptaş'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Yapay kalp akciğer makinesi denilen ECMO cihazına bağlandı.ECMO cihazı arızalanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık ekibi cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı.Durumu kritik olan Ahmet Toptaş bu mücadeleyle hayatta kaldı. Hastalığın ağır sürecini atlttı, destek cihazlarından ayrıldı.'Vazgeçmeden çabaladık ve başardık'Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Aslında neredeyse kaybedilecek bir hastaydı. Akciğerleri tamamen yok olmuştu. Vazgeçmeden çabaladık ve başardık" diye konuştu.Toptaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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türkiye, hastane, doktor, yoğun bakım, koronavirüs