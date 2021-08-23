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Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
Öğretmenler ve personeller, aşı oldukları belgeyle ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucuyla okula alınacak 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T11:37+0300
2021-08-23T11:37+0300
koronavirüs
israil
eğitim
okul
pandemi
koronavirüs
yüz yüze eğitim
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İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen okulların açılmasına ve yüz yüze eğitime 1 Eylül'de başlanmasına karar verdi.İsrail kabinesi, dün gece yaptığı toplantıda Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'de ülkedeki tüm okullarda eğitime başlanması planını onayladı.Plan doğrultusunda velilerin onayı alınmak kaydıyla 12 yaş üstü öğrencilere okullarda Kovid-19 aşısı yapılacak.12 yaş altı öğrencilerden ise okula alınabilmeleri için en fazla 48 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren sonucu ibraz etmeleri istenecek.Bu doğrultuda, velilere hızlı test kiti ücretsiz olarak dağıtılacak.Öğretmenler ve personeller ise aşı oldukları belgeyle ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucunu ibraz ettikten sonra okula alınacak.Delta varyantının etkisiyle İsrail'de Kovid-19 salgını yeniden hızla yayılmaya ve hastaneler üzerindeki yük giderek artmaya başladı.Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede haziran başında 200'e kadar düşen aktif Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 65 bin 780'e yükselmiş durumda.Ülkede vakaların artmasıyla haziranda 30'a kadar düşen ağır hasta sayısı 669'a çıkarken, salgın nedeniyle 6 bin 830 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 990 bini geçti.
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israil, eğitim, okul, pandemi, koronavirüs, yüz yüze eğitim

Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor

11:37 23.08.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZİsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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Öğretmenler ve personeller, aşı oldukları belgeyle ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucuyla okula alınacak
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen okulların açılmasına ve yüz yüze eğitime 1 Eylül'de başlanmasına karar verdi.
İsrail kabinesi, dün gece yaptığı toplantıda Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'de ülkedeki tüm okullarda eğitime başlanması planını onayladı.
Plan doğrultusunda velilerin onayı alınmak kaydıyla 12 yaş üstü öğrencilere okullarda Kovid-19 aşısı yapılacak.
12 yaş altı öğrencilerden ise okula alınabilmeleri için en fazla 48 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren sonucu ibraz etmeleri istenecek.
Bu doğrultuda, velilere hızlı test kiti ücretsiz olarak dağıtılacak.
Öğretmenler ve personeller ise aşı oldukları belgeyle ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucunu ibraz ettikten sonra okula alınacak.
Delta varyantının etkisiyle İsrail'de Kovid-19 salgını yeniden hızla yayılmaya ve hastaneler üzerindeki yük giderek artmaya başladı.
Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede haziran başında 200'e kadar düşen aktif Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 65 bin 780'e yükselmiş durumda.
Ülkede vakaların artmasıyla haziranda 30'a kadar düşen ağır hasta sayısı 669'a çıkarken, salgın nedeniyle 6 bin 830 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 990 bini geçti.
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