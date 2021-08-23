https://tr.sputniknews.com/20210823/salgindaki-artisa-ragmen-israilde-yuz-yuze-egitim-1-eylulde-basliyor-1048246750.html

Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor

Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor

Öğretmenler ve personeller, aşı oldukları belgeyle ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucuyla okula alınacak 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T11:37+0300

2021-08-23T11:37+0300

2021-08-23T11:37+0300

koronavirüs

israil

eğitim

okul

pandemi

koronavirüs

yüz yüze eğitim

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İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen okulların açılmasına ve yüz yüze eğitime 1 Eylül'de başlanmasına karar verdi.İsrail kabinesi, dün gece yaptığı toplantıda Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'de ülkedeki tüm okullarda eğitime başlanması planını onayladı.Plan doğrultusunda velilerin onayı alınmak kaydıyla 12 yaş üstü öğrencilere okullarda Kovid-19 aşısı yapılacak.12 yaş altı öğrencilerden ise okula alınabilmeleri için en fazla 48 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren sonucu ibraz etmeleri istenecek.Bu doğrultuda, velilere hızlı test kiti ücretsiz olarak dağıtılacak.Öğretmenler ve personeller ise aşı oldukları belgeyle ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucunu ibraz ettikten sonra okula alınacak.Delta varyantının etkisiyle İsrail'de Kovid-19 salgını yeniden hızla yayılmaya ve hastaneler üzerindeki yük giderek artmaya başladı.Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede haziran başında 200'e kadar düşen aktif Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 65 bin 780'e yükselmiş durumda.Ülkede vakaların artmasıyla haziranda 30'a kadar düşen ağır hasta sayısı 669'a çıkarken, salgın nedeniyle 6 bin 830 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 990 bini geçti.

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israil, eğitim, okul, pandemi, koronavirüs, yüz yüze eğitim