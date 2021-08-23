Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/salincakta-gogsune-yorgun-mermi-isabet-eden-2-yasindaki-cocuk-agir-yaralandi-1048239554.html
Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki Berkin Aydemir, ağır... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T03:51+0300
2021-08-23T03:51+0300
türkiye
samsun
çocuk
salıncak
yorgun mermi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048239529_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_591cb3fe39d950e2e011ae8cce642bb7.jpg
Olay saat 21.30 sıralarında ilçedeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İlkadım ilçesinden ailesi ile birlikte geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü.Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Aydemir, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip, göğsüne saplandığı tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
türkiye
samsun
yorgun mermi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048239529_0:0:599:450_1920x0_80_0_0_e7233cca4ecc3f465e788eb6c7d5f0d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, çocuk, salıncak, yorgun mermi

Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

03:51 23.08.2021
© DHASamsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki Berkin Aydemir, ağır yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki Berkin Aydemir, ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© DHA
Abone ol
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki Berkin Aydemir, ağır yaralandı.
Olay saat 21.30 sıralarında ilçedeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İlkadım ilçesinden ailesi ile birlikte geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü.
Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Aydemir, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.
Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip, göğsüne saplandığı tespit edildi.
Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:53Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontaskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor
04:26Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri verebiliriz
04:04'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler
03:51Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
03:31'NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi ‘Rus tehdidinin’ daha da şişirilmesine yol açabilir'
03:16Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu
03:04Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
02:44Eğirdir Gölü'nde çekilme 50 metreyi aştı
01:51Birleşik Arap Emirlikleri, kara para ile mücadele için özel mahkeme kurdu
01:34Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
01:27Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi
00:58Hizbullah'tan hükümete, 'Lübnan karasularında petrol aramak için İran firmasıyla çalışma' önerisi
00:34Otobüste maske takmayı reddeden kadın, şoför ve yolcularla tartıştı
00:14Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış
DünABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Çok sayıda ülkenin lideriyle birlikte çalışıyoruz
Dünİran’ın yeni Dışişleri Bakan Adayı: Dışişleri artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacak
DünHenri Kasırgası, ABD’ye tropikal fırtına olarak ulaştı
DünDışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir
DünKılıçdaroğlu: İngiltere'ye sesleniyorum, kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz
DünEsenyurt'ta sosyal medya için video çekerken çatıdan düşen Kübra Doğan'ın cenazesi toprağa verildi