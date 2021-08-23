https://tr.sputniknews.com/20210823/salincakta-gogsune-yorgun-mermi-isabet-eden-2-yasindaki-cocuk-agir-yaralandi-1048239554.html

Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki Berkin Aydemir, ağır... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T03:51+0300

2021-08-23T03:51+0300

2021-08-23T03:51+0300

türkiye

samsun

çocuk

salıncak

yorgun mermi

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Olay saat 21.30 sıralarında ilçedeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İlkadım ilçesinden ailesi ile birlikte geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü.Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Aydemir, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip, göğsüne saplandığı tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

türkiye

samsun

yorgun mermi

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samsun, çocuk, salıncak, yorgun mermi