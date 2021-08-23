https://tr.sputniknews.com/20210823/samsunda-46-bin-600-dal-kacak-makaron-ele-gecirildi-4-kisi-gozaltina-alindi-1048268423.html

Samsun'da 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirildi: 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirildi: 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T23:46+0300

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yaşam

samsun

kaçak

makaron

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi.Yapılan operasyonda 46 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

samsun

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samsun, kaçak, makaron