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https://tr.sputniknews.com/20210823/suriyeden-gelen-toz-bulutu-mardinde-hayati-olumsuz-etkiledi-1048263264.html
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T19:39+0300
2021-08-23T19:39+0300
2021-08-23T19:39+0300
yaşam
video
suriye
türkiye
mardin
derik
toz bulutu
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Mardin kent merkezi ile Derik başta olmak üzere ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, gün boyunca etkisini sürdürdü. Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir görünüm kazandı. Yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuyla kaydetti. Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı.
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video, suriye, türkiye, mardin, derik, toz bulutu
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin kent merkezi ile Derik başta olmak üzere ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, gün boyunca etkisini sürdürdü.
Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir görünüm kazandı. Yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuyla kaydetti.
Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı.