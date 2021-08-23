https://tr.sputniknews.com/20210823/suriyeden-gelen-toz-bulutu-mardinde-hayati-olumsuz-etkiledi-1048263264.html

Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi

Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi

Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T19:39+0300

2021-08-23T19:39+0300

2021-08-23T19:39+0300

yaşam

video

suriye

türkiye

mardin

derik

toz bulutu

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Mardin kent merkezi ile Derik başta olmak üzere ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, gün boyunca etkisini sürdürdü. Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir görünüm kazandı. Yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuyla kaydetti. Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı.

suriye

mardin

derik

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video, suriye, türkiye, mardin, derik, toz bulutu