https://tr.sputniknews.com/20210823/suudi-arabistanda-bir-grup-kanguru-pisirip-yedi-1048245394.html
Suudi Arabistan'da bir grup, kanguru pişirip yedi
Suudi Arabistan'da bir grup, kanguru pişirip yedi
Suudi Arabistan’da bir grup, Körfez ülkelerine özgü ‘mandi’ yemeğini yapmak için kanguru kesti. O anları sosyal medyada paylaşan bir kişinin, kanguru etinin... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T10:57+0300
2021-08-23T10:57+0300
2021-08-23T10:57+0300
suudi arabistan
kanguru
yemek
et
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Suudi Arabistan'da, birkaç kişinin kanguruyu kesip 'mandi' yemeği olarak servis ettiği anları sosyal medyada paylaşmasının ardından yetkililer harekete geçti.Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi, bunun ihlal olduğunu belirterek, gerekli yasal prosedürleri uygulamak için İçişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtiklerini açıkladı.Merkez'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemin, vahşi hayvanların öldürülmesini veya onlara zarar verilmesini yasaklayan düzenlemeleri ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca, adama kanguru kesim için değil, satma ve yetiştirme amacıyla ithal etme izni verildiği de ifade edildi.Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan videoda, bir kişi, kanguru arkasındaki kafeste otururken, arkadaşlarına keseli hayvanın etinin faydalarından bahsettiği görülüyor.Adam, "En iyi et kaynaklarından biri, protein oranı yüksek ve yağ oranı düşük" ifadelerini kullandı.'Mandi', körfez ülkelerinde yaygın olarak tüketilen, özel baharat karışımıyla pişirilmiş et ve pilavdan yapılan bir yemektir. Geleneksel olarak tavuk veya kuzu etiyle yapılır.
suudi arabistan
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suudi arabistan, kanguru, yemek, et
Suudi Arabistan'da bir grup, kanguru pişirip yedi
Suudi Arabistan’da bir grup, Körfez ülkelerine özgü ‘mandi’ yemeğini yapmak için kanguru kesti. O anları sosyal medyada paylaşan bir kişinin, kanguru etinin faydalarından bahsetti.
Suudi Arabistan'da, birkaç kişinin kanguruyu kesip 'mandi' yemeği olarak servis ettiği anları sosyal medyada paylaşmasının ardından yetkililer harekete geçti.
Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi, bunun ihlal olduğunu belirterek, gerekli yasal prosedürleri uygulamak için İçişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtiklerini açıkladı.
Merkez'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemin, vahşi hayvanların öldürülmesini veya onlara zarar verilmesini yasaklayan düzenlemeleri ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca, adama kanguru kesim için değil, satma ve yetiştirme amacıyla ithal etme izni verildiği de ifade edildi.
Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan videoda, bir kişi, kanguru arkasındaki kafeste otururken, arkadaşlarına keseli hayvanın
etinin faydalarından bahsettiği görülüyor.
Adam, "En iyi et kaynaklarından biri, protein oranı yüksek ve yağ oranı düşük" ifadelerini kullandı.
'Mandi', körfez ülkelerinde yaygın olarak tüketilen, özel baharat karışımıyla pişirilmiş et ve pilavdan yapılan bir yemektir. Geleneksel olarak tavuk veya kuzu etiyle yapılır.