https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-esref-ganiyi-affediyoruz-isterse-ulkeye-donebilir-1048247753.html
Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir
Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir
Taliban, ülkeden kaçan eski devlet başkanı Eşref Gani'yi ve iki yetkiliyi daha affettiklerini belirterek "İsterlerse ülkeye dönebilirler" dedi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T12:06+0300
2021-08-23T12:06+0300
2021-08-23T12:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
eşref gani
açıklama
af
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Üst düzey Taliban yetkilisi Halil el-Rahman Hakkani, Pakistan Geo TV'ye verdiği demeçte, ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Eşref Gani ve Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'e af teklif ederek, isterlerse ülkeye dönmelerine izin verileceklerini söyledi. Hakkani, "Eşref Gani, Amrullah Salih ve Hamdullah Mohib'i ((Afgan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı) affediyoruz. Bize karşı savaşan bir generalden, sıradan bir kişiye kadar herkesi affediyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-hak-ediyor-1048078001.html
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afganistan, taliban, eşref gani, açıklama, af
Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir
Taliban, ülkeden kaçan eski devlet başkanı Eşref Gani'yi ve iki yetkiliyi daha affettiklerini belirterek "İsterlerse ülkeye dönebilirler" dedi.
Üst düzey Taliban yetkilisi Halil el-Rahman Hakkani, Pakistan Geo TV'ye verdiği demeçte, ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Eşref Gani ve Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'e af teklif ederek, isterlerse ülkeye dönmelerine izin verileceklerini söyledi.
Hakkani, "Eşref Gani, Amrullah Salih ve Hamdullah Mohib'i ((Afgan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı) affediyoruz. Bize karşı savaşan bir generalden, sıradan bir kişiye kadar herkesi affediyoruz" dedi.