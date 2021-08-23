https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-esref-ganiyi-affediyoruz-isterse-ulkeye-donebilir-1048247753.html

Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir

Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir

Taliban, ülkeden kaçan eski devlet başkanı Eşref Gani'yi ve iki yetkiliyi daha affettiklerini belirterek "İsterlerse ülkeye dönebilirler" dedi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T12:06+0300

2021-08-23T12:06+0300

2021-08-23T12:05+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

eşref gani

açıklama

af

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Üst düzey Taliban yetkilisi Halil el-Rahman Hakkani, Pakistan Geo TV'ye verdiği demeçte, ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Eşref Gani ve Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'e af teklif ederek, isterlerse ülkeye dönmelerine izin verileceklerini söyledi. Hakkani, "Eşref Gani, Amrullah Salih ve Hamdullah Mohib'i ((Afgan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı) affediyoruz. Bize karşı savaşan bir generalden, sıradan bir kişiye kadar herkesi affediyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-hak-ediyor-1048078001.html

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afganistan, taliban, eşref gani, açıklama, af