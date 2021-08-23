https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-guney-koreye-afganistan-ile-ekonomik-isbirligini-guclendirme-cagrisi-yapti-1048254838.html

Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı

Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı

Taliban Kültür Komisyonu üyesi Balki, Güney Kore'nin Taliban'ı Afganistan'ın "meşru" hükümeti olarak tanımasını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:34+0300

2021-08-23T15:34+0300

2021-08-23T15:34+0300

afganistan

güney kore

taliban

abdulkahir balki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048161983_0:214:2752:1762_1920x0_80_0_0_48d4ba7f2b6193a55b9361d0f0d67db5.jpg

Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahir Balki, Yonhap haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin nadir mineral kaynakları yönünden zengin olduğunu belirterek, Afganistan'ın dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Güney Kore ile çalışabileceğini belirtti.Afganistan'ın, Güney ve Orta Asya ülkelerini birbirine bağlayan ekonomik koridor olarak da hizmet verebileceğini dile getiren Balki, Afganistan ve Güney Kore arasında ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini kaydetti.Balki, Taliban'ın sadece Güney Kore tarafından değil, tüm dünya tarafından, Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanınmasını umduklarını vurguladı.Taliban'ın ülkeye hakim olma süreciABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

afganistan

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, güney kore, taliban, abdulkahir balki