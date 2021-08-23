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Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı
Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı
Taliban Kültür Komisyonu üyesi Balki, Güney Kore'nin Taliban'ı Afganistan'ın "meşru" hükümeti olarak tanımasını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T15:34+0300
2021-08-23T15:34+0300
afganistan
güney kore
taliban
abdulkahir balki
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Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahir Balki, Yonhap haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin nadir mineral kaynakları yönünden zengin olduğunu belirterek, Afganistan'ın dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Güney Kore ile çalışabileceğini belirtti.Afganistan'ın, Güney ve Orta Asya ülkelerini birbirine bağlayan ekonomik koridor olarak da hizmet verebileceğini dile getiren Balki, Afganistan ve Güney Kore arasında ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini kaydetti.Balki, Taliban'ın sadece Güney Kore tarafından değil, tüm dünya tarafından, Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanınmasını umduklarını vurguladı.Taliban'ın ülkeye hakim olma süreciABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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afganistan, güney kore, taliban, abdulkahir balki

Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı

15:34 23.08.2021
© REUTERS / StringerABD'den Afganistan'da geriye kalanlar
ABD'den Afganistan'da geriye kalanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Stringer
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Taliban Kültür Komisyonu üyesi Balki, Güney Kore'nin Taliban'ı Afganistan'ın "meşru" hükümeti olarak tanımasını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi umduğunu söyledi.
Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahir Balki, Yonhap haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin nadir mineral kaynakları yönünden zengin olduğunu belirterek, Afganistan'ın dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Güney Kore ile çalışabileceğini belirtti.
Afganistan'ın, Güney ve Orta Asya ülkelerini birbirine bağlayan ekonomik koridor olarak da hizmet verebileceğini dile getiren Balki, Afganistan ve Güney Kore arasında ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini kaydetti.
Balki, Taliban'ın sadece Güney Kore tarafından değil, tüm dünya tarafından, Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanınmasını umduklarını vurguladı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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