https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-pencsir-vadisini-uc-taraftan-kusattik-1048259584.html

Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık

Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık

Taliban temsilcileri, Afganistan’da kendilerine direniş gösteren Pençşir Vadisi’ndeki güçleri kuşatmaları altına aldıklarını belirtti. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:16+0300

2021-08-23T17:16+0300

2021-08-23T17:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

islam

taliban

ordu

saldırı

radikal islamcı

kuşatma

militan

terör örgütü

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid, Taliban güçlerinin Pençşir yakınlarına konuşlandırıldıklarını ve bölgeyi üç taraftan kuşattıklarını söyledi. Mücahid, ‘sorunu barışçıl bir biçimde çözmeye çalıştıklarını’ ifade etti.Bir başka Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de Sputnik haber ajansına açıklamasında, müzakere için Pençşir Vadisi’ne bir heyet gönderdiklerini kaydetti.Söz konusu açıklamalar, Afganistan’da Taliban’a karşı direniş ortaya koyan tek bölge olan Pençşir çevresinde gece boyunca yaşanan çatışmaları izledi.Taliban yanlısı sosyal medya hesapları, silahlı kişilerin gruplar hâlinde Pençşir Vadisi’nde toplandığı yönünde açıklamalar yaparken, Pençşir’de Taliban’a teslim olmayan güçlerin direnmeyi sürdürdüğü haberleri geliyor.Vadideki direnişçi güçlerin destekçisi olan sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, direniş güçlerinin geri püskürtüldüğü yönündeki haberler yalanlanıyor ve tersine, Taliban militanlarının pusuya düşürüldüğü ve bozguna uğratıldığı söyleniyor.Taliban ve direniş güçleri tarafından yapılan bu açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-merkez-bankasi-baskani-atadi-1048258778.html

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afganistan, islam, taliban, ordu, saldırı, radikal islamcı, kuşatma, militan, terör örgütü, radikal islam, pençşir