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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-pencsir-vadisini-uc-taraftan-kusattik-1048259584.html
Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık
Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık
Taliban temsilcileri, Afganistan’da kendilerine direniş gösteren Pençşir Vadisi’ndeki güçleri kuşatmaları altına aldıklarını belirtti. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:16+0300
2021-08-23T17:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
islam
taliban
ordu
saldırı
radikal islamcı
kuşatma
militan
terör örgütü
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid, Taliban güçlerinin Pençşir yakınlarına konuşlandırıldıklarını ve bölgeyi üç taraftan kuşattıklarını söyledi. Mücahid, ‘sorunu barışçıl bir biçimde çözmeye çalıştıklarını’ ifade etti.Bir başka Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de Sputnik haber ajansına açıklamasında, müzakere için Pençşir Vadisi’ne bir heyet gönderdiklerini kaydetti.Söz konusu açıklamalar, Afganistan’da Taliban’a karşı direniş ortaya koyan tek bölge olan Pençşir çevresinde gece boyunca yaşanan çatışmaları izledi.Taliban yanlısı sosyal medya hesapları, silahlı kişilerin gruplar hâlinde Pençşir Vadisi’nde toplandığı yönünde açıklamalar yaparken, Pençşir’de Taliban’a teslim olmayan güçlerin direnmeyi sürdürdüğü haberleri geliyor.Vadideki direnişçi güçlerin destekçisi olan sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, direniş güçlerinin geri püskürtüldüğü yönündeki haberler yalanlanıyor ve tersine, Taliban militanlarının pusuya düşürüldüğü ve bozguna uğratıldığı söyleniyor.Taliban ve direniş güçleri tarafından yapılan bu açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-merkez-bankasi-baskani-atadi-1048258778.html
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afganistan, islam, taliban, ordu, saldırı, radikal islamcı, kuşatma, militan, terör örgütü, radikal islam, pençşir

Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık

17:16 23.08.2021
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban bu günlere nasıl geldi? - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021
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Taliban temsilcileri, Afganistan’da kendilerine direniş gösteren Pençşir Vadisi’ndeki güçleri kuşatmaları altına aldıklarını belirtti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid, Taliban güçlerinin Pençşir yakınlarına konuşlandırıldıklarını ve bölgeyi üç taraftan kuşattıklarını söyledi. Mücahid, ‘sorunu barışçıl bir biçimde çözmeye çalıştıklarını’ ifade etti.
Bir başka Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de Sputnik haber ajansına açıklamasında, müzakere için Pençşir Vadisi’ne bir heyet gönderdiklerini kaydetti.
Söz konusu açıklamalar, Afganistan’da Taliban’a karşı direniş ortaya koyan tek bölge olan Pençşir çevresinde gece boyunca yaşanan çatışmaları izledi.
Taliban yanlısı sosyal medya hesapları, silahlı kişilerin gruplar hâlinde Pençşir Vadisi’nde toplandığı yönünde açıklamalar yaparken, Pençşir’de Taliban’a teslim olmayan güçlerin direnmeyi sürdürdüğü haberleri geliyor.
Vadideki direnişçi güçlerin destekçisi olan sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, direniş güçlerinin geri püskürtüldüğü yönündeki haberler yalanlanıyor ve tersine, Taliban militanlarının pusuya düşürüldüğü ve bozguna uğratıldığı söyleniyor.
Taliban müzakere heyeti üyeleri Hayrullah Hayırhua (sol), Süheyl Şahin (orta) ve Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Siyasi Ofisi'nin Sözcüsü Muhammed Naim (sağ) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, merkez bankası başkanı atadı
17:01
16
Taliban ve direniş güçleri tarafından yapılan bu açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
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