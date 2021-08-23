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Taliban uzatmayı reddetmişti: Almanya, '31 Ağustos mühletinin ötesinde tahliye çabasındayız' dedi
17:06 23.08.2021 (güncellendi: 17:09 23.08.2021)
© İHAKabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları
© İHA
Afganistan'daki vatandaşlarının ve işbirliği yaptığı yerel görevlilerin tahliyesindeki gecikmeler nedeniyle eleştirilen Almanya hükümetinden Taliban'ın uzatmayı reddettiği 31 Ağustos mühletinin 'ötesinde tahliye yolları bulmaya çalıştığı' açıklaması geldi.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'in Sky News'a verdiği röportajda Afganistan'dan tahliyeler için sürenin uzatılmasını reddedeceklerini söylemesinin ardından, 31 Ağustos'a dek zamana karşı yarışan ülkeler arasındaki Almanya'dan açıklama geldi.
Afganistan'daki Alman ve yerel görevlilerin tahliyesindeki gecikmeler nedeniyle eleştirilerin odağındaki Savunma Bakanlığı, bu sabaha dek toplamda 43 ülkeden 3000 bin civarında kişiyi Kabil'den uçakla çıkardığını duyurdu.
Unser Soldatinnen und Soldaten retten Leben. Wir evakuieren so lange es geht so viele wie möglich aus #Afghanistan.— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 23, 2021
Heute Morgen wurden weitere 200 zu Schützende in Sicherheit gebracht. Die #Bundeswehr hat bis jetzt knapp 3.000 Personen aus Kabul ausgeflogen.
Danke ❤️! pic.twitter.com/dZLFi0Zar1
Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, bunların 143'ünün Almanya vatandaşı, yaklaşık 1800'ünün Afganistan vatandaşı ve 350'sinin AB vatandaşı olduğunu belirtti.
Hinweis für Medienvertreter: Videos und Bilder der Evakuierungsoperation der #BundeswehrimEinsatz aus Afghanistan können über https://t.co/IMQgBiHtqM heruntergeladen werden. Weiteres allgemeines Bildmaterial der Bundeswehr kann unter mediendatenbank@Bundeswehr.org erfragt werden. pic.twitter.com/QH2wDSDJML— Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021
Dışişleri Bakanlığı da Taliban'ın uzatmayı reddettiği 31 Ağustos mühletinin ötesinde tahliye yolları bulmaya çalışmaktan söz etti.
Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen Alman vatandaşlarının sayısını üç haneli olarak ifade ederek düşük sayıda diye niteleyen Dışişleri Sözcüsü, Almanya ile işbirliği yaptığı için Taliban'ın insafına bırakılmadan ülkeden çıkarılması gereken Afganların sayısına değinmedi.
Almanya'nın insanları Afganistan'dan fırsat penceresinin ötesinde tahliye etmenin yollarını araştırdığı mesajını veren Dışişleri Sözcüsü, "Sahadaki durum izin verdiği müddetçe hava köprülerimizi aktif tutmak ve insanları Kabil Havaalanı'ndan tahliye etmek istiyoruz" açıklaması yaparak ekledi:
"Lakin halihazırda bu mühletin ötesini düşünmekteyiz ve sonrasındaki dönem için çözümler bulmaya çalışmaktayız."
'Almanya'nın mümkün olduğu kadar çok kişinin Afganistan'ı terk etmesine imkan sağlamak için Taliban ile görüştüğünü belirten' Dışişleri Sözcüsü, "Şimdilik üç haneli, düşük sayıda Almanya vatandaşının Afganistan'da kaldığını tahmin ediyoruz" dedi.