https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-uzatmayi-reddetmisti-almanya-31-agustos-muhletinin-otesinde-tahliye-cabasindayiz-dedi-1048258949.html

Taliban uzatmayı reddetmişti: Almanya, '31 Ağustos mühletinin ötesinde tahliye çabasındayız' dedi

Taliban uzatmayı reddetmişti: Almanya, '31 Ağustos mühletinin ötesinde tahliye çabasındayız' dedi

Afganistan'daki vatandaşlarının ve işbirliği yaptığı yerel görevlilerin tahliyesindeki gecikmeler nedeniyle eleştirilen Almanya hükümetinden Taliban'ın... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:06+0300

2021-08-23T17:06+0300

2021-08-23T17:09+0300

almanya

afganistan

taliban

tahliye

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048219043_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_670507e285066711fb605738bbd6b8e7.jpg

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'in Sky News'a verdiği röportajda Afganistan'dan tahliyeler için sürenin uzatılmasını reddedeceklerini söylemesinin ardından, 31 Ağustos'a dek zamana karşı yarışan ülkeler arasındaki Almanya'dan açıklama geldi. Afganistan'daki Alman ve yerel görevlilerin tahliyesindeki gecikmeler nedeniyle eleştirilerin odağındaki Savunma Bakanlığı, bu sabaha dek toplamda 43 ülkeden 3000 bin civarında kişiyi Kabil'den uçakla çıkardığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, bunların 143'ünün Almanya vatandaşı, yaklaşık 1800'ünün Afganistan vatandaşı ve 350'sinin AB vatandaşı olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı da Taliban'ın uzatmayı reddettiği 31 Ağustos mühletinin ötesinde tahliye yolları bulmaya çalışmaktan söz etti. Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen Alman vatandaşlarının sayısını üç haneli olarak ifade ederek düşük sayıda diye niteleyen Dışişleri Sözcüsü, Almanya ile işbirliği yaptığı için Taliban'ın insafına bırakılmadan ülkeden çıkarılması gereken Afganların sayısına değinmedi. Almanya'nın insanları Afganistan'dan fırsat penceresinin ötesinde tahliye etmenin yollarını araştırdığı mesajını veren Dışişleri Sözcüsü, "Sahadaki durum izin verdiği müddetçe hava köprülerimizi aktif tutmak ve insanları Kabil Havaalanı'ndan tahliye etmek istiyoruz" açıklaması yaparak ekledi:"Lakin halihazırda bu mühletin ötesini düşünmekteyiz ve sonrasındaki dönem için çözümler bulmaya çalışmaktayız."'Almanya'nın mümkün olduğu kadar çok kişinin Afganistan'ı terk etmesine imkan sağlamak için Taliban ile görüştüğünü belirten' Dışişleri Sözcüsü, "Şimdilik üç haneli, düşük sayıda Almanya vatandaşının Afganistan'da kaldığını tahmin ediyoruz" dedi.

almanya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, afganistan, taliban, tahliye