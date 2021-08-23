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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-yuzlerce-militanini-pencsire-gonderdi-1048238616.html
Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi
Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi
Taliban sözcüsü, Pencşir’e yönelik operasyonun hedefinin Afganistan’ın tümünün kontrol altına alınması olduğunu söyledi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T01:27+0300
2021-08-23T01:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, Afganistan'ın kontrolleri altında olmayan tek bölgesi olan Pencşir eyaletine yönelik askeri harekatın amacının ülkenin tümünün Taliban yönetimi altında birleştirmek olduğunu belirtti.El Hadas televizyonuna konuşan Sözcü, “Amacımız Afganistan’ı birleştirmek, ülkede farklı rejimler olamaz. Sorunlar karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülemezse, geriye kalan tek çözüm savaştır” dedi.Daha önce, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, batılı ülkelerden Pencşir’deki direniş savaşçılarına silah yardımı yapmaları talebinde bulunmuştu.
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afganistan, taliban, ahmed şah mesud

Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi

01:27 23.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIATaliban savaşçıları
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA
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Taliban sözcüsü, Pencşir’e yönelik operasyonun hedefinin Afganistan’ın tümünün kontrol altına alınması olduğunu söyledi.
Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, Afganistan'ın kontrolleri altında olmayan tek bölgesi olan Pencşir eyaletine yönelik askeri harekatın amacının ülkenin tümünün Taliban yönetimi altında birleştirmek olduğunu belirtti.
El Hadas televizyonuna konuşan Sözcü, “Amacımız Afganistan’ı birleştirmek, ülkede farklı rejimler olamaz. Sorunlar karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülemezse, geriye kalan tek çözüm savaştır” dedi.
Daha önce, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, batılı ülkelerden Pencşir’deki direniş savaşçılarına silah yardımı yapmaları talebinde bulunmuştu.
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