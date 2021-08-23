Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, Afganistan'ın kontrolleri altında olmayan tek bölgesi olan Pencşir eyaletine yönelik askeri harekatın amacının ülkenin tümünün Taliban yönetimi altında birleştirmek olduğunu belirtti.El Hadas televizyonuna konuşan Sözcü, “Amacımız Afganistan’ı birleştirmek, ülkede farklı rejimler olamaz. Sorunlar karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülemezse, geriye kalan tek çözüm savaştır” dedi.Daha önce, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, batılı ülkelerden Pencşir’deki direniş savaşçılarına silah yardımı yapmaları talebinde bulunmuştu.
Taliban sözcüsü, Pencşir’e yönelik operasyonun hedefinin Afganistan’ın tümünün kontrol altına alınması olduğunu söyledi.
Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, Afganistan'ın kontrolleri altında olmayan tek bölgesi olan Pencşir eyaletine yönelik askeri harekatın amacının ülkenin tümünün Taliban yönetimi altında birleştirmek olduğunu belirtti.
El Hadas televizyonuna konuşan Sözcü, “Amacımız Afganistan’ı birleştirmek, ülkede farklı rejimler olamaz. Sorunlar karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülemezse, geriye kalan tek çözüm savaştır” dedi.
Daha önce, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, batılı ülkelerden Pencşir’deki direniş savaşçılarına silah yardımı yapmaları talebinde bulunmuştu.