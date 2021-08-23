https://tr.sputniknews.com/20210823/talibandan-kirmizi-cizgi-uyarisi-abd-isgali-uzatirsa-sonuclari-olur-1048246901.html

Taliban'dan 'kırmızı çizgi' uyarısı: 'ABD, işgali uzatırsa sonuçları olur'

Taliban'dan 'kırmızı çizgi' uyarısı: 'ABD, işgali uzatırsa sonuçları olur'

Sky News'a konuşan Taliban sözcüsü, 31 Ağustos'ta tüm yabancı askeri güçlerin çekilmesini 'kırmızı çizgi' ilan ederken tahliyeler için sürenin uzatılmasını... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T11:40+0300

2021-08-23T11:40+0300

2021-08-23T12:25+0300

dünya

abd

ingiltere

afganistan

taliban

joe biden

boris johnson

britanya

kadın hakları

süheyl şahin

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası havaalanında yaşanan tahliye kaosu ve kaçış trajedisi nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'a tümden çekilme mühletini uzatması yönünde baskı yapılırken, ülkeyi ele geçiren Taliban'dan uyarı geldi. İngiliz kanalı Sky News'a konuşan Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban siyasi heyetinin sözcüsü Dr. Süheyl Şahin, 31 Ağustos'taki çekilme mühletine günler kala şunları söyledi:"Bu, kırmızı çizgidir. Başkan Biden 31 Ağustos'ta tüm askeri güçlerin çekilmiş olacağını açıkladı. Eğer bu zaman zarfını uzatırlarsa, işgali uzatmaları anlamına gelir ki, buna gerek yoktur. ABD ya da Britanya tahliyelere devam etmek için ilave zaman isterse, buna yanıt hayır olacaktır. Yahut sonuçları olacaktır. Aramızda güvensizlik yaratacaktır. Eğer işgali devam ettirmeye niyetlilerse buna bir tepkiyi tetiklerler."Bu açıklama, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yarın Biden'la yapacağı görüşmede daha fazla insanın Taliban egemenliğinden kaçmasına imkan tanımak için çekilme mühletini uzatmasını talep edeceğinin İngiliz basınında yer aldığı dönemde geldi.'Refah için kaçıyorlar'Kabil'deki uluslararası havaalanında Afgan erkeklerin Amerikan tahliye uçaklarının uçuş takımlarına sarılarak kaçmaya çalışırken can verdiği, Afgan kadınların bebeklerini dikenli teller üzerinden ABD askerlerine atarak ülke dışına göndermeye çalıştığı sahneler yaşanırken, Taliban sözcüsü bu manzarayı 'ekonomik göçle' izah etti:"Size garanti ederim ki, endişelenmeleri ya da korkmaları yüzünden değil. Onlar Batılı ülkelerde oturmak istiyorlar ve bu bir tür ekonomik göç, çünkü Afganistan yoksul bir ülke ve halkın yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Dolayısıyla her biri müreffeh bir hayat sürebilmek için Batılı ülkelere yerleşmek istiyor. Korkuyla bir ilgisi yok."'Taliban'ı karalamak için yalan haber'Taliban militanlarının kapı kapı dolaşıp insanları tehdit ettiğini, devrik hükümet çalışanlarını yakalamaya çalıştığını gösteren videoları ve bazı vilayetlerde kız okullarının kapandığına, kadınlara evden çıkmama talimatı verildiğine dair haberleri "Hepsi yalan haber" diye reddeden Dr. Şahin, "Bunların muhaliflerin gerçekliğe dayanmayan iddiaları nedeniyle çıkan haberler olduğunu size temin ederim" savunmasını yaptı. 'Kadınlar örtündüğü müddetçe hak kaybı olmaz'Kadınların tüm haklarını kaybetme korkusunu dile getirmeleriyle ilgili "Hiçbir şey kaybetmeyecekler. Sadece hicaplı değillerse hicaplı olacaklar... Kadınların sizin ülkenizdekilerle aynı haklara sahip olmaları gerekiyor, ama hicap giymeleri kaydıyla" diyen Taliban sözcüsü, konuyla ilgili ısrarlı sorular karşısında şöyle devam etti:"Kadın öğretmenler işe geri dönmüş durumda. Kaybedilen hiçbir şey yok. Kadın gazeteciler yeniden çalışmaya başladı. Hiçbir şey kaybedilmedi." 'Geçmiş geçmişte kaldı'Afganistan için ölenlerin ailelerine söyleyecek bir şeyi olup olmadığı sorusunu, Şahin şöyle yanıtladı:"Ülkemizi işgal ettiler. Ülkenizi işgal etsek bana ne söylersiniz? Ülkenizdeki insanlarınızı öldürsem ne dersiniz?""Bence bütün insanlar çok acı çekti. Kan döküldü. Yıkım. Her şey. Ama biz geçmişin geçmişte kaldığını söylüyoruz. Geçmiş tarihimizin bir parçası. Şimdi geleceğe odaklanmak istiyoruz."Tüm NATO güçlerinin çekileceği 31 Ağustos sonrasında Afganistan'daki durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.Sky News, Afgan kadın yargıç ve aktivist Necla Eyubi'nin Taliban militanlarının kısa süre önce 'kötü yemek pişirdiği' gerekçesiyle bir kadını ateşe verdiğine dair sözlerini aktardı.Taliban ise tüm ülkelerle dostça ilişkiler vaat edip uluslararası tanınma talep ediyor.

rüzgar İnsan hakları kanunları olmasa amarika sizi böcek gibi ilaçlardı. Angut çıkmış birde sonucu ağır olur diyor. 0

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abd, ingiltere, afganistan, taliban, joe biden, boris johnson, britanya, kadın hakları, süheyl şahin