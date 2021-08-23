https://tr.sputniknews.com/20210823/taraftarlar-sahaya-girdi-mac-yarida-kaldi-1048241780.html

Taraftarlar sahaya girdi, maç yarıda kaldı

Taraftarlar sahaya girdi, maç yarıda kaldı

Fransa Ligi'nde Nice-Olympique Marsilya maçı, Nice taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durduruldu. Yaklaşık 1.5 saat sonra yeniden başlatılan karşılaşmada... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T07:01+0300

2021-08-23T07:01+0300

2021-08-23T07:00+0300

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ispanya profesyonel futbol ligi (lfp)

olympique marsilya futbol takımı

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle durduruldu. Ligin üçüncü haftasının son karşılaşmasında Nice taraftarları Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişe fırlattı. Payet bunun üzerine tepkisini göstermek için bu şişeyi taraftarlara geri fırlattı. Bunun ardından Nice taraftarları sahaya akın etti. Hakem, maçı 77. dakikada durdurmaya karar verdi. Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere bu olay üzerine taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı. Nice'in 49. dakikada Dolberg'in attığı golle 1-0 üstüğünlüyle devam eden maçın yaklaşık 1.5 saatin ardından kaldığı yerden yeniden başlaması kararı alındı. Nice futbolcularının sahada yerini almasının ardından hakem düdüğü çaldı ancak Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmayı reddetti. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı sonlandırdı ve ev sahibi takımın oyuncuları soyunma odasına gitti. Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) mücadeleye ilişkin kararını vermesi bekleniyor. Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, LFP'nin karşılaşmayı yeniden başlatma kararı aldığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Fransız basınındaki haberlerde, maç sırasında çıkan olaylarda Marsilyalı futbolcular Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20200216/bursada-sahaya-giren-kucuk-taraftari-traore-yakaladi-1041416178.html

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