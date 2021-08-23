https://tr.sputniknews.com/20210823/tayvanda-154-kedi-ayni-gun-olduruldu-1048264403.html

Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü

Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü

Tayvan’da 154 kedinin insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle aynı gün öldürülmesine karar verildi. Karara hayvanseverlerden büyük tepki gelirken, Tarım... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T20:39+0300

2021-08-23T20:39+0300

2021-08-23T20:44+0300

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kedi

hayvansever

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Tayvanlı yetkililer kaçakçılık operasyonu sonucu buldukları 154 kedinin uyutulmasına karar verdi. Sahil güvenlik yetkililerinin Tayvan’ın güney kıyılarından 65 kilometre uzaklıktaki Kaohsiung’da Çin’den gelen bir balıkçı teknesini durdurması sonucu teknedeki 62 kafesin içinde çeşitli cinslerden kediler olduğu fark edildi.Tayvan hükümeti yetkilileri geldikleri coğrafyaların belli olmaması ve insan sağlığı için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle kedileri uyutmaya karar verdi.Taiwan News'un haberine göre karar ülkede tepkilere neden oldu.Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ingwen, kedilerin maruz kaldıkları muameleden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ingwen, kaçakçılık sonucu yakalanan hayvanların insan sağlığı için riskli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ülkedeki Hayvanları koruma kanunun yetersiz olduğuna da dikkat çekti.Tarım Konseyi Başkanı Chen Chi-chung ise, hayvanların karantinadan sonra bile hastalık taşıma risklerinin yüksek olduğunu ve alınan kararın arkasında durduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20210808/dunya-genelinde-uluslararasi-kedi-gunu-kutlaniyor-1045181956.html

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tayvan, kedi, hayvansever