Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/tayvanda-154-kedi-ayni-gun-olduruldu-1048264403.html
Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü
Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü
Tayvan’da 154 kedinin insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle aynı gün öldürülmesine karar verildi. Karara hayvanseverlerden büyük tepki gelirken, Tarım... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T20:39+0300
2021-08-23T20:44+0300
dünya
tayvan
kedi
hayvansever
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043253922_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_8b94fda9e1974e122fff2272982ef77c.jpg
Tayvanlı yetkililer kaçakçılık operasyonu sonucu buldukları 154 kedinin uyutulmasına karar verdi. Sahil güvenlik yetkililerinin Tayvan’ın güney kıyılarından 65 kilometre uzaklıktaki Kaohsiung’da Çin’den gelen bir balıkçı teknesini durdurması sonucu teknedeki 62 kafesin içinde çeşitli cinslerden kediler olduğu fark edildi.Tayvan hükümeti yetkilileri geldikleri coğrafyaların belli olmaması ve insan sağlığı için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle kedileri uyutmaya karar verdi.Taiwan News'un haberine göre karar ülkede tepkilere neden oldu.Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ingwen, kedilerin maruz kaldıkları muameleden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ingwen, kaçakçılık sonucu yakalanan hayvanların insan sağlığı için riskli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ülkedeki Hayvanları koruma kanunun yetersiz olduğuna da dikkat çekti.Tarım Konseyi Başkanı Chen Chi-chung ise, hayvanların karantinadan sonra bile hastalık taşıma risklerinin yüksek olduğunu ve alınan kararın arkasında durduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210808/dunya-genelinde-uluslararasi-kedi-gunu-kutlaniyor-1045181956.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043253922_43:0:708:499_1920x0_80_0_0_fdedbc9fa6a9107634f85261a9a3b343.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayvan, kedi, hayvansever

Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü

20:39 23.08.2021 (güncellendi: 20:44 23.08.2021)
© AA / Sercan KüçükşahinYaklaşık iki yıl önce Van kedisine ilgi duymaya başladığını anlatan Sun, bu kedi türüyle ilgili pek çok kaynağı araştırdığını söyledi.
Yaklaşık iki yıl önce Van kedisine ilgi duymaya başladığını anlatan Sun, bu kedi türüyle ilgili pek çok kaynağı araştırdığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA / Sercan Küçükşahin
Abone ol
Tayvan’da 154 kedinin insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle aynı gün öldürülmesine karar verildi. Karara hayvanseverlerden büyük tepki gelirken, Tarım Konseyi Başkanı hayvanların karantinadan sonra bile hastalık taşıma risklerinin yüksek olduğunu belirtti
Tayvanlı yetkililer kaçakçılık operasyonu sonucu buldukları 154 kedinin uyutulmasına karar verdi.
Sahil güvenlik yetkililerinin Tayvan’ın güney kıyılarından 65 kilometre uzaklıktaki Kaohsiung’da Çin’den gelen bir balıkçı teknesini durdurması sonucu teknedeki 62 kafesin içinde çeşitli cinslerden kediler olduğu fark edildi.
Tayvan hükümeti yetkilileri geldikleri coğrafyaların belli olmaması ve insan sağlığı için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle kedileri uyutmaya karar verdi.
Taiwan News'un haberine göre karar ülkede tepkilere neden oldu.
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ingwen, kedilerin maruz kaldıkları muameleden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ingwen, kaçakçılık sonucu yakalanan hayvanların insan sağlığı için riskli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ülkedeki Hayvanları koruma kanunun yetersiz olduğuna da dikkat çekti.
Tarım Konseyi Başkanı Chen Chi-chung ise, hayvanların karantinadan sonra bile hastalık taşıma risklerinin yüksek olduğunu ve alınan kararın arkasında durduğunu ifade etti.
Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
MULTİMEDYA
Dünya genelinde Uluslararası Kedi Günü kutlanıyor
8 Ağustos, 12:10
000015
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:52Ryan Donk'tan Galatasaray'a veda
21:52Washington Post: Gıda yardımlarındaki artış milyonlarca Amerikalının açlık sorununu çözemeyebilir
21:46ABD'li analiz sitesi, ABD ordusunun en zayıf yönünü açıkladı
21:45THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
21:30Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yapay zeka alanının lideri olacağından emin
21:21Nijerya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı
21:20Prof. Ünal: Aşısız servis şoförüne öğrenci verilmemeli, ben aşısını tamamlamamış ustayı eve sokmadım
21:12Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi
20:57Şahan Gökbakar’a Bakan Koca’dan yanıt
20:52'Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor'
20:47İngiltere'de aşı karşıtları, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı
20:39Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü
20:37New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
19:59Kraliçe Elizabeth'ten Harry ile Meghan'a 'artık yeter': 'Yeni bir ifşa gelirse yargıya başvuracak'
19:59Ersin Tatar’dan ‘pasaport’ yorumu: Yıllardır kullanmadım, karar beni bağlamıyor
19:55Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik
19:41Manavgat yangınına ilişkin tutuklanan zanlının ağabeyi: Boşboğazdır, alkol alır 'ben yaptım' der
19:39Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi
19:25Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz, yakın iletişim halindeyiz
19:25Lavrov: Rusya'nın enerji alanında yabancı partnerlere olan güveni zedelendi