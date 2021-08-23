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Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü
20:39 23.08.2021 (güncellendi: 20:44 23.08.2021)
© AA / Sercan KüçükşahinYaklaşık iki yıl önce Van kedisine ilgi duymaya başladığını anlatan Sun, bu kedi türüyle ilgili pek çok kaynağı araştırdığını söyledi.
© AA / Sercan Küçükşahin
Tayvan’da 154 kedinin insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle aynı gün öldürülmesine karar verildi. Karara hayvanseverlerden büyük tepki gelirken, Tarım Konseyi Başkanı hayvanların karantinadan sonra bile hastalık taşıma risklerinin yüksek olduğunu belirtti
Tayvanlı yetkililer kaçakçılık operasyonu sonucu buldukları 154 kedinin uyutulmasına karar verdi.
Sahil güvenlik yetkililerinin Tayvan’ın güney kıyılarından 65 kilometre uzaklıktaki Kaohsiung’da Çin’den gelen bir balıkçı teknesini durdurması sonucu teknedeki 62 kafesin içinde çeşitli cinslerden kediler olduğu fark edildi.
Tayvan hükümeti yetkilileri geldikleri coğrafyaların belli olmaması ve insan sağlığı için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle kedileri uyutmaya karar verdi.
Taiwan News'un haberine göre karar ülkede tepkilere neden oldu.
Was it necessary for #Taiwan to cull 154 #cats from rare breeds? https://t.co/pTNLw49NBn pic.twitter.com/0S6W2zL53a— Taiwan News (@TaiwanNews886) August 21, 2021
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ingwen, kedilerin maruz kaldıkları muameleden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ingwen, kaçakçılık sonucu yakalanan hayvanların insan sağlığı için riskli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ülkedeki Hayvanları koruma kanunun yetersiz olduğuna da dikkat çekti.
Smuggling 154 cats were killed in Taiwan #Taiwan pic.twitter.com/rzw7v7DuRw— 程興桃Hans (@irkevjim) August 22, 2021
Tarım Konseyi Başkanı Chen Chi-chung ise, hayvanların karantinadan sonra bile hastalık taşıma risklerinin yüksek olduğunu ve alınan kararın arkasında durduğunu ifade etti.
8 Ağustos, 12:10