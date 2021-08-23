https://tr.sputniknews.com/20210823/tayvanlilari-laboratuvar-faresine-cevirmekle-suclanan-yerli-asi-devlet-baskani-tsaiye-yapildi-1048250621.html

Tayvanlıları laboratuvar faresine çevirmekle suçlanan yerli aşı, Devlet Başkanı Tsai'ye yapıldı

Tayvanlıları laboratuvar faresine çevirmekle suçlanan yerli aşı, Devlet Başkanı Tsai'ye yapıldı

Yerli Kovid-19 aşısı üreten ülkeler kervanına katılan Tayvan'da onay sürecinin aceleye getirildiği eleştirileri eşliğinde ilk aşıyı Devlet Başkanı Tsai oldu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:40+0300

2021-08-23T13:40+0300

2021-08-23T14:05+0300

koronavirüs

tayvan

tsai ing-wen

yerli aşı

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Aşı tedarikçilerinin teslimatı geciktirmeleri ve halktaki aşı şüpheciliği nedeniyle topu aşılama programının sekteye uğradığı Tayvan'da, klinik deneyleri henüz tamamlanmamış yerli aşı Medigen'in acil kullanımı için geçen ay sağlık bakanlığından izin çıktı. Bugün Tayvan'ın ilk yerli Kovid aşısından olan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Medigen'le aşılanmaya öncülük ederek kişisel onayını verdi.Medigen Aşılar Biyolojik Ürünler AŞ'nin ürettiği aşı, acil kullanım yetkisi aldığı sırada henüz 3. Faz klinik deneyleri tamamlamamıştı. Ancak önemli bir güvenlik endişesi olmadığını savunan şirket, çalışmalara göre Medigen'in oluşturduğu antikorların AstraZeneca'nın oluşturduklarından 'daha kötü olmaması' gerekçesini sundu.Bu yıl içinde Paraguay'da yapılacak klinik deneylerin son turuyla sürecin tamamlaması bekleniyor.Novavax aşısına benziyorÇince 'en yüksek kalitede' anlamına gelen Medigen, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile işbirliği içinde geliştirilen bir rekombinant protein aşısı olması bakımından Novavax aşısına benziyor.Novavax aşısı, bağışıklık sistemini uyarmak için koronavirüsün spike proteininin bir kısmını yeniden oluşturmada daha geleneksel bir yöntem kullanıyor.Reuters'e konuşan Medigen CEO'su Charles Chen, "O kadar çok deney yaptık ki, herkes aşımızın ne kadar güvenli olduğunu gördü. Çok az yan etki var, neredeyse hiç ateş yok vbg. Bu yüzden bence herkesin içi rahat olmalı" dedi. Ancak kullanıma sunulması, çoğu anamuhalefet partisi Kuomintang'dan (KMT) gelen 'aşının güvenli olmadığı veya piyasaya girişinin aceleye getirildiği' suçlamalarının gölgesinde kaldı.Acil kullanım onayının iptali için mahkemeye başvurdular Kuomintang'ın önde gelen iki üyesi, yeterince deney yapılmaması nedeniyle acil kullanım onayının iptali için mahkemeye başvurdu. Partinin uluslararası ilişkiler bölümü başkan yardımcısı Ho Chih-yung, "Tayvan halkının yaşamlarının ve sağlıklarının laboratuvarda beyaz fare hizmeti vermesine gerek yok" dedi. Tayvan'da kullanılan Moderna ve AstraZeneca aşılarından olmayan Devlet Başkanı Tsai, aşı olmak için Medigen üretilene dek bekledi. Aşılanmasını Facebook sayfasından canlı yayımlayan Tsai, "Gergin misiniz" sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.28 gün arayla 2 doz yapılması gereken Medigen aşısından olmak için 700 binden fazla Tayvanlı başvuruda bulundu.Nüfusun yüzde 5'inden azı iki doz aşı olduAşıdan 5 milyon doz sipariş eden hükümet kimsenin aşı olmaya zorlanmayacağını duyurdu. Bugüne dek dışarıdan 10 milyondan fazla doz aşı alan ve temmuz ayında 36 milyon doz daha Moderna sipariş eden Tayvan'ın 23.5 milyonluk nüfusunun yüzde 40'ı sadece bir doz, yüzde 5'inden azı iki doz aşı olmuş durumda. Diğer yandan Kovid-19'un yayılmasını önlemek bakımından en başarılı ülkeler arasında sayılan Tayvan'da pandemi halihazırda günde 10 vaka düzeyinde seyrediyor. Ancak mayısta vaka sayılarının artması, Delta varyantıyla ilgili endişeleri tırmandırmıştı.

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tayvan, tsai ing-wen, yerli aşı