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Tayvanlıları laboratuvar faresine çevirmekle suçlanan yerli aşı, Devlet Başkanı Tsai'ye yapıldı
13:40 23.08.2021 (güncellendi: 14:05 23.08.2021)
© REUTERS / ANNABELLE CHIHTayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, yerli aşı Medigen'le aşılanmaya öncülük ederken
© REUTERS / ANNABELLE CHIH
Yerli Kovid-19 aşısı üreten ülkeler kervanına katılan Tayvan'da onay sürecinin aceleye getirildiği eleştirileri eşliğinde ilk aşıyı Devlet Başkanı Tsai oldu.
Aşı tedarikçilerinin teslimatı geciktirmeleri ve halktaki aşı şüpheciliği nedeniyle topu aşılama programının sekteye uğradığı Tayvan'da, klinik deneyleri henüz tamamlanmamış yerli aşı Medigen'in acil kullanımı için geçen ay sağlık bakanlığından izin çıktı. Bugün Tayvan'ın ilk yerli Kovid aşısından olan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Medigen'le aşılanmaya öncülük ederek kişisel onayını verdi.
Taiwan rolls out homegrown vaccine amid criticism https://t.co/Wdhs1dETAs— BBC News (World) (@BBCWorld) August 23, 2021
Medigen Aşılar Biyolojik Ürünler AŞ'nin ürettiği aşı, acil kullanım yetkisi aldığı sırada henüz 3. Faz klinik deneyleri tamamlamamıştı.
Ancak önemli bir güvenlik endişesi olmadığını savunan şirket, çalışmalara göre Medigen'in oluşturduğu antikorların AstraZeneca'nın oluşturduklarından 'daha kötü olmaması' gerekçesini sundu.
Bu yıl içinde Paraguay'da yapılacak klinik deneylerin son turuyla sürecin tamamlaması bekleniyor.
Taiwan will on Monday begin administering its first domestically-developed COVID-19 vaccine with President Tsai Ing-wen leading the way in getting the shot, as the government casts aside objections they have rushed the approval process. https://t.co/HZpYt9k0tF— Yahoo News (@YahooNews) August 23, 2021
Novavax aşısına benziyor
Çince 'en yüksek kalitede' anlamına gelen Medigen, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile işbirliği içinde geliştirilen bir rekombinant protein aşısı olması bakımından Novavax aşısına benziyor.
Novavax aşısı, bağışıklık sistemini uyarmak için koronavirüsün spike proteininin bir kısmını yeniden oluşturmada daha geleneksel bir yöntem kullanıyor.
Reuters'e konuşan Medigen CEO'su Charles Chen, "O kadar çok deney yaptık ki, herkes aşımızın ne kadar güvenli olduğunu gördü. Çok az yan etki var, neredeyse hiç ateş yok vbg. Bu yüzden bence herkesin içi rahat olmalı" dedi.
Ancak kullanıma sunulması, çoğu anamuhalefet partisi Kuomintang'dan (KMT) gelen 'aşının güvenli olmadığı veya piyasaya girişinin aceleye getirildiği' suçlamalarının gölgesinde kaldı.
Acil kullanım onayının iptali için mahkemeye başvurdular
Kuomintang'ın önde gelen iki üyesi, yeterince deney yapılmaması nedeniyle acil kullanım onayının iptali için mahkemeye başvurdu. Partinin uluslararası ilişkiler bölümü başkan yardımcısı Ho Chih-yung, "Tayvan halkının yaşamlarının ve sağlıklarının laboratuvarda beyaz fare hizmeti vermesine gerek yok" dedi.
Tayvan'da kullanılan Moderna ve AstraZeneca aşılarından olmayan Devlet Başkanı Tsai, aşı olmak için Medigen üretilene dek bekledi. Aşılanmasını Facebook sayfasından canlı yayımlayan Tsai, "Gergin misiniz" sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.
28 gün arayla 2 doz yapılması gereken Medigen aşısından olmak için 700 binden fazla Tayvanlı başvuruda bulundu.
Nüfusun yüzde 5'inden azı iki doz aşı oldu
Aşıdan 5 milyon doz sipariş eden hükümet kimsenin aşı olmaya zorlanmayacağını duyurdu. Bugüne dek dışarıdan 10 milyondan fazla doz aşı alan ve temmuz ayında 36 milyon doz daha Moderna sipariş eden Tayvan'ın 23.5 milyonluk nüfusunun yüzde 40'ı sadece bir doz, yüzde 5'inden azı iki doz aşı olmuş durumda.
Diğer yandan Kovid-19'un yayılmasını önlemek bakımından en başarılı ülkeler arasında sayılan Tayvan'da pandemi halihazırda günde 10 vaka düzeyinde seyrediyor. Ancak mayısta vaka sayılarının artması, Delta varyantıyla ilgili endişeleri tırmandırmıştı.